Do oficjalnej zapowiedzi, a później premiery Samsungów Galaxy S22 jeszcze sporo czasu, nie znaczy to jednak, że smartfony nie rozgrzewają już serc miłośników marki. Oto, co wiemy o specyfikacji nadchodzących flagowców.

Specyfikacja Samsung Galaxy S22, S22 Plus i S22 Ultra

Samsung nie ma szczęście do wycieków, szczególnie we flagowej serii Galaxy S. W zasadzie tygodnie przed i oficjalną zapowiedzią wiemy już o nich wszystko i większość wycieków potwierdza się później na przedpremierowych pokazach. Trochę szkoda, bo firma nie ma później czym zaskoczyć i najczęściej nieznane rzeczy to przede wszystkim nowości w oprogramowaniu. Nie inaczej jest też w przypadku Galaxy S22, o których specyfikacji wiadomo już dość sporo. To wciąż plotki i wycieki, ale istnieje duża szansa na to, że na początku roku przerodzą się w faktyczną rozpiskę.

Galaxy S22 ma dostać mierzący 6,06 cala ekran LTPS, model z plusem natomiast miałby dostać taki sam ekran, jednak z przekątną 6,55 cala. Najdroższa odsłona z dopiskiem Ultra dostanie mierzący 6,81 cala ekran LTPO.

Galaxy S22 Ultra to główny aparat z matrycą 108 Mpix, dwa aparaty telephoto z 12 Mpix i szeroki kąt również z matrycą 12 Mpix. S22 i S22 Plus miałyby otrzymać główny obiektyw z matrycą 50 Mpix, szeroki kąt 12 Mpix i telephoto z 12 Mpix.

Mniejsze mają być w nowych Galaxy S22 baterie. 3800 mAh i 4600 mAh odpowiednio w S22 i S22 Plus. Model Ultra to natomiast 5000 mAh, czyli tyle samo co Galaxy S21 Ultra. Ta generacja ma otrzymać klasyczne małe dziurki na obiektyw przedniego aparatu, powinniśmy raczej zapomnieć o obiektywie pod ekranem.

Smartfony z serii Galaxy S22 ma napędzać Exynos 2200 z dedykowaną kartą graficzną AMD wspierającą miedzy innymi technologię raytracingu. Nie wiem po co komu takie bajery w smartfonowych grach, ale jeśli wycieki się potwierdzą, Samsung pewnie będzie nimi ten model reklamował. Mówi się również o tym, że napędzane Exynosem 2200 telefony mogą być trudne do dostania i zdecydowanie łatwiej będzie kupić modele ze Snapdragonem 898 i układem Adreno.

