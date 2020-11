Niemniej policzmy dla porządku, ile tu trzeba zapłacić za Samsung Galaxy S20+ 5G. Na start Orange wycenił go na 399 zł, do tego musimy doliczyć 24 raty po 125 zł, co w sumie wyniesie nas 3 399 zł za samego smartfona.

Aktualna jego cena w sklepie EURO albo w 36 ratach 0% w Orange bez abonamentu wynosi 4 799 zł, co daje nam różnicę w kwocie 1 400 zł, czyli nieco więcej niż na zrzucie Orange. Co ważne jednak, koszt abonamentu za 55 zł zamknie się nam w kwocie 1 320 zł, a więc zapłacimy tylko za samego smartfona i jeszcze 80 zł zostanie (w sumie to 30 zł, bo 50 zł aktywacja).

Przejdźmy jednak do Planu Mobilnego 75, w którym możemy korzystać z 5G w Orange na tym smartfonie oraz zakupić go według dużo korzystniejszych warunków.