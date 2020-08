Jeszcze zanim Samsung pokazał oficjalnie Galaxy Note 20 i Galaxy Note 20 Ultra, wiedzieliśmy że smartfony, które trafią do Europy dostaną autorski procesor Exynos 990. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby w USA, Chinach i Korei Południowej te same smartfony nie miały procesora Snapdragon 865+. To dość dziwna decyzja biorąc pod uwagę różnicę w wydajności i grzaniu się różnych wersji Galaxy S20, co dość mocno zdenerwowało klientów. Przez jakiś czas była jeszcze nadzieja na to, smartfony z półki premium otrzymają jednak nowszy układ – Exynos 992, jak się jednak ostatecznie okazało, droższe urządzenia z rysikiem to ten sam – przez wielu znienawidzony – procesor. Na przedpremierowym pokazie nie udało się też uzyskać informacji, czy może będzie to jego odświeżona wersja, w której pozbyto się choć tych najbardziej palących problemów.

Galaxy Note 20 Ultra z procesorem Exynos 990 kontra Snapdragon 865+. Który mocniejszy?

Nie musieliśmy długo czekać i w sieci pojawiły się bezpośrednie porównania Samsunga Galaxy Note 20 Ultra z rynku europejskiego i amerykańskiego. Zasadniczo chodzi o porównanie wydajności Exynosa 990 i Snapdragona 865+, choć w tym wypadku bardziej sensowne, bo chodzi o teoretycznie dwa takie same telefony. Różnicą jest tu tak naprawdę rynek, na jaki zostały wypuszczone.

Jeśli jednak liczycie, że różnic w wydajności nie ma, to niestety jesteście w błędzie. Samsung w ten sposób na pewno nie zaskarbi sobie serc klientów.

Serwis Phonearena wziął w obrony Samsunga Galaxy Note 20 Ultra ze Snapdragonem 865+ i Samsunga Galaxy Note 20 Ultra z procesorem Exynos 990. Bez zbędnego czarowania, za to z najpopularniejszymi programami testowymi – tak zwanymi benchmarkami. Zawsze wychodzę z założenia, że syntetyczne testy nie muszą przekładać się na faktyczne działanie – czy raczej różnice w działaniu – sprzętu, jednak żeby móc cokolwiek porównywać w sposób inny niż „wydaje mi się”, potrzebne są tego typu testy. I niestety, wszystkie przeprowadzone próby mówią jasno – Note 20 Ultra ze Snapdragonem 865+ jest wydajniejszy.

Popularne AnTuTu, którego nie znajdziecie już w Google Play, a podczas próby pobrania aplikacji na smartfona dostaniecie informację o szkodliwym oprogramowaniu pokazuje największą różnicę w punktacji. 571 312 punktów dla Snapdragona, 474 356 dla Exynosa to ogromna różnica, która często dzieli od siebie smartfony z dwóch półek cenowych.