Masz tego Samsunga? Dostaniesz funkcje z Galaxy S24

Dziś producenci smartfonów mają dwie drogi ulepszenia swoich telefonów. Pierwszą z nich jest opracowanie nowego hardware'u i funkcji z nim związanych. Większe baterie, lepsza optyka aparatów, lepszy procesor czy więcej pamięci — to wszystko zmiany w samej konstrukcji telefonu, które mogą bardzo pozytywnie wpłynąć na doświadczenia z jego użytkowania.

Jednak hardware byłby niczym bez napędzanego go oprogramowania. Wielokrotnie widzieliśmy smartfony z teoretycznie gorszą optyką robiące lepsze zdjęcia czy urządzenia z mniejszymi bateriami wyciągające lepszy czas pracy na jednym ładowaniu. Jednak oprogramowanie nie jest na stałe przywiązane do konkretnego modelu i może zostać udostępnione także na starsze telefony. Oczywiście producenci smartfonów z Androidem w pierwszej kolejności patrzą na sprzedaż, więc nowe funkcje rzadko kiedy trafiają do urządzeń, na których już nie można zarobić.

Tak jest i w tym wypadku. Oto które modele Samsunga otrzymają Galaxy AI

Galaxy AI to specjalne oprogramowanie w nowych smartfonach Samsunga, które pozwala na naprawdę imponującą obróbkę zdjęć, a także ułatwia takie elementy jak wyszukiwanie treści czy tłumaczenie rozmów na żywo. Naturalnym pytaniem jest więc, czy Samsung zdecyduje się udostępnić te funkcje na starszych urządzeniach. W końcu chociażby edycja zdjęć wymaga połączenia z internetem, więc wskazuje to, że usługa realizowana jest bardziej serwerowo, niż "na urządzeniu".

Teraz wiadomo już, że część tych funkcji trafi do starszych smartfonów. Na liście aktualizacji znalazły się: seria Samsung Galaxy S23 , Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold 5 and Flip 5 i Galaxy Tab S9. Co z resztą? Tutaj niestety użytkownicy muszą obejść się smakiem.

Co więcej, nawet te urządzenia, które są na liście nie otrzymają wszystkich funkcji Galaxy AI. Na liście aktualizacji znajduje się "wyszukiwanie zakreśleniem", asystent notatek, zdjęć i tłumaczenie na żywo. Zabrakło jednak chociażby tworzenia tapet AI czy funkcji podsumowujących treści na witrynach internetowych. Nie wiadomo, czy to oznacza, że te funkcje będą zarezerwowane tylko dla najnowszych urządzeń z serii Galaxy.