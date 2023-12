Ten smartfon doczeka się ogromnej przemiany. Oto jak Samsung chce nas zachwycić

Samsung od lat jest jednym z najchętniej wybieranych producentów smartfonów. Firmę uwielbiają użytkownicy z całego świata — a Polska nie jest tu żadnym wyjątkiem. Poza ich znakomitymi składakami — modelami Galaxy Z Flip oraz Galaxy Z Fold — ich flagowe modele Galaxy S cieszą się niesłabnącą popularnością. Ale choć to o najdroższych produktach w katalogu mówi się najwięcej, to warto mieć na uwadze, że koreański gigant ma w swojej ofercie dziesiątki innych smartfonów. W tym bardzo ciekawą i kuszącą cenami średnią półkę.

Samsung Galaxy A55. Średnią półkę od Samsunga czeka ogromna przemiana

Samsung oficjalnie nie zapowiedział jeszcze swojego średniopółkowca, ale im bliżej premiery, tym więcej na jego temat dowiadujemy się z nieustannych przecieków. Jak informuje znane i dość celne w swoich przeciekach źródło, OnLeaks, nadchodzący Samsung Galaxy A55 czeka spora przemiana nie tylko wewnątrz, ale także na zewnątrz.

I już na pierwszy rzut oka widoczna będzie zupełnie nowa ramka, która ma być bardziej płaska od rozwiązań znanych z poprzednika, czyli Galaxy A54. Co więcej — tym razem będzie ona wykonana z metalu, nie stopu tworzyw sztucznych. Prawdopodobnie będzie to aluminium. Na krawędziach znajdzie się miejsce dla zestawu przycisków, zaś głośniki będą przypominały te, o których usłyszeliśmy już przy okazji przecieków dotyczących Samsunga Galaxy S24 Ultra.

Z tyłu urządzenia czekać na nas będzie zestaw trzech aparatów, zaś na ekranie powita nas wycięcie w kształcie okręgu, pod którym ukryty będzie aparat. Nie znamy jeszcze szczegółów dotyczących podzespołów, ale mówi się, że Samsung Galaxy A55 zaoferuje sensor 50 MP — na tę chwilę nie wiadomo jednak, czy możemy spodziewać się aparatu do zdjęć makro czy jednak solidnego ultraszerokokątnego aparatu.

Jeżeli chodzi o serce smartfona, to tym razem Samsung ma postawić na swój autorski układ Exynos 1480. Wszystko to zasilane ma być akumulatorem o pojemności 5000 mAh, dokładnie takim samym, jaki znamy z poprzednika.

Samsung Galaxy A55. Kiedy spodziewać się premiery smartfona?

Warto mieć na uwadze, że póki co wszystkie informacje dotyczące smartfona to sfera plotek, trudno więc wszystko to brać za pewnik. Samsung oficjalnie nie zapowiedział jeszcze nic na temat swojego smartfona ze średniej półki, ale jeżeli wierzyć przeciekom — smartfon miałby trafić na rynek jeszcze tej zimy. Mówi się o lutym 2024 roku, ale trudno też wykluczyć, że premiera zostanie nieco oddalona. Na początku roku spodziewamy się bowiem hucznej premiery najnowszych flagowców od Samsunga. Niestety — nie znamy też jeszcze ceny nowego Galaxy A55. A to właśnie ona może okazać się kluczową w przypadku kuszenia użytkowników, by skorzystali z ich oferty.