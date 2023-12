Masz składaka od Samsunga? Uwierz, musisz znać tę sztuczkę!

Samsung Galaxy Z Flip 5 to świetny telefon, a jednym prostym trikiem można wykrzesać z niego pełny potencjał

Rynek składaków cały czas ewoluuje i co chwilę dostajemy nowe składane smartfony, lecz nie ma wątpliwości, że to właśnie smartfony Samsunga wzbudzają najwięcej emocji i najbardziej podgrzewają atmosferę. Najwięcej klientów sięga jednak po Flipa — zapewne nie tylko ze względu na kompaktowy rozmiar i ekscentryczny wygląd, ale również przez cenę. Samsung Galaxy Z Flip 5 wprowadził nieco zmian — przede wszystkim schudł o 2 milimetry (z 17,1 mm na 15,1 mm) i wreszcie jest całkowicie płaski, nie zostawiając żadnej luki, kiedy jest złożony. Do tego Flip stał się nieco bardziej pancerny — firma z Korei Południowej zadbała o szkło Corning Gorilla Victus 2 na przednim i tylnym ekranie, a metalowe ramki i zawias to obudowa Armor Aluminium. Warto jednak zaznaczyć, że sam brak szczeliny jest dodatkową ochroną wyświetlacza.

Ważne było jednak to, że Samsung Galaxy Z Flip 5 ma dużo większy wyświetlacz zewnętrzny. To już nie tylko mały pasek z najważniejszymi informacjami, a w pełni funkcjonalny ekran o przekątnej 3,4 cala (wzrost wielkości o 278 procent), na którym możemy ustawiać własne tapety, wyświetlać wybrane widżety czy nawet włączać niektóre aplikacje. Niestety natywnie nie wszystkie aplikacje możemy włączyć w „kompaktowym trybie”, lecz Samsung na razie informuje o YouTubie czy Google Mapsach — ale jest jeden prosty trik, który pozwoli zamienić zewnętrzny ekran na całkowicie funkcjonalny. Więcej informacji na temat smartfona znajdziecie w recenzji autorstwa Konrada Kozłowskiego, a teraz skupmy się na tym, co zrobić, żeby zamienić mały ekran Flipa 5 w całkowicie użyteczny wyświetlacz.

Zewnętrzny ekran w Samsungu Galaxy Z Flip 5 odpali wszystkie aplikacje. Wystarczy jedna sztuczka

Żeby wykorzystać pełny potencjał zewnętrznego ekranu we Flipie 5, należy najpierw wejść do sklepu Samsung Galaxy Store i tam wyszukać aplikację Good Lock. Potem oczywiście należy ją pobrać.

Kiedy wejdziemy już w aplikację Good Lock, na dole jest podział na „Make up” oraz „Life up”. Wybieramy tę drugą opcję, a następnie szukamy moduł MultiStar. W tym miejscu musimy pobrać moduł MultiStar.

Kiedy już to zrobimy, wchodzimy w MultiStar i klikamy w zakładkę na samej górze o nazwie „I <3 Galaxy Foldable”. W tym miejscu ponownie wchodzimy w pierwszą możliwą opcję, czyli Launcher Widget.

Tutaj wybieramy aplikacje, które chcemy mieć na zewnętrznym ekranie naszego smartfona — i możemy wybrać spośród wszystkich, które wcześniej zainstalowaliśmy poprzez Sklep Google play, Samsung Galaxy Store czy z jeszcze innych źródeł. W grę wchodzą wszystkie social media, komunikatory czy nawet… mobilne gry wideo. I to nie tylko te najprostsze, jak Angry Birds czy 2048, a te najbardziej zaawansowane — w tym Genshin Impact, League of Legends: Wild Rift, Diablo Immortal czy PUBG Mobile.

Dzięki Good Lock i MultiStar możemy robić wszystko na małym ekranie

Przeglądanie X, Facebooka czy Messengera, szybkie wyszukiwanie czegoś w sieci, odpisanie na wiadomość, a nawet zagranie w jakąś grę w miejscu publicznym, przeludnionej komunikacji miejskiej czy po prostu zrobienie tego po kryjomu podczas zajęć na studiach czy jakiegoś spotkania — to wszystko staje się wygodne i banalne. Jeśli macie Flipa, zdecydowanie polecam z tego skorzystać — oczywiście obsługiwanie klawiatury na tak małym ekranie czy granie w Genshina jest naturalnie utrudnione, ale najważniejsze jest to, że jest to możliwe.

Nie do końca rozumiem, dlaczego Samsung nie pozwala na to bez pobierania żadnych dodatkowych aplikacji. Nawet programy, które nie są specjalnie pod to zoptymalizowane, radzą sobie na małym ekranie zaskakująco dobrze — i nie wyobrażam sobie korzystać z tego smartfona bez tej możliwości.