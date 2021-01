Apple usuwa ładowarki z pompą, Samsung robi to po cichu. I ma ku temu powód

Nie ma tu żadnej narracji dotyczącej wpływu na środowisko. Ba, sam fragment o braku ładowarek został wciśnięty pomiędzy promocję OneDrive i SmartThings w taki sposób, że część osób, które oglądała konferencję wręcz przeoczyła to, że Samsung w ogóle o tym napomknął. Żeby dać wam jasny obraz. Kilkukrotnie więcej czasu poświecono na zachwyty nad tym, jak to Galaxy S21 Ultra jest czarny, niż nad ważną kwestią zawartości opakowania. Nie wiem jak dla was, ale dla mnie wyglądało to trochę tak, jakby Samsung nie do końca chciał się chwalić swoimi działaniami, ale musiał jakoś poinformować o tym konsumentów, więc zrobił to w jak najbardziej bezbolesny dla siebie sposób.

Usuwanie ładowarek w przypadku Samsunga mogłoby mieć nawet więcej sensu, gdyby było konsekwentne

Jeżeli ktoś kupuje flagowy model telefonu, to jasnym jest, że brak ładowarki tak mocno go nie zaboli. Albo bowiem ma w domu już równie szybki ekwiwalent, albo też – po prostu stać go by sobie ją dokupić. Jednak wiadomo, że to nie flagowce są najczęściej kupowanymi telefonami na świecie. Tak jak mające odejść w niepamięć gniazdo minijack, tak i ładowarki do smartfonów będą się miały bardzo dobrze w średniej i niskiej półce, gdzie o zakupie często decyduje stosunek ceny do oferowanych możliwości. I gdyby Samsung konsekwentnie usunął ładowarki z pudełka A32 czy A52, wtedy myślę, że faktycznie mógłby mówić o tym, że zmienia świat na nieco lepsze. Jednak Samsung prawdopodobnie bardzo dobrze wie, że w takim wypadku jego telefony z półki ~1000 zł nie miałyby szans z konkurencją, która momentalnie wypchnęłaby fakt posiadania ładowarki na pierwszy plan.