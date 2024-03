Kontrowersyjna funkcja Apple w laptopach Samsunga. To nie jest krok w dobrą stronę

Dynamic Island to polaryzująca funkcja

Dynamic Island od iPhone’ów 14 Pro i Pro Max zastąpiło obecne od iPhone’a X notche. Połączenie dwóch wycięć w ekranie w tak sprytny sposób to bez dwóch zdań pole do popisu dla twórców wielu aplikacji i ciekawa sprawa, która jednak wzbudza dość ambiwalentne emocje — przez długi czas było to jednak niewykorzystywane, a właściwie z Dynamic Island do tej pory w większości korzystają aplikacje systemowe; między innymi z odtwarzaną w tle muzyką (po lewej stronie wyspy pojawia się miniaturowa grafika albumu lub singla, a po prawej animacja pasująca do grającej muzyki), z Mapami od Apple, dzięki czemu wskazówki dotyczące dystansu i kierunku podróży zwijają się do następcy notcha. Dynamic Island jest również kompatybilne ze stoperem, co akurat jest jedną z najbardziej wygodnych funkcji, a do tego małe pierdółki w postaci, chociażby, przychodzących połączeń.

Źródło: Instagram / Danny Winget

Gigant z Cupertino jednak nie zdecydował się na zaimplementowanie tego rozwiązania do laptopów — MacBooki po dziś dzień mają notcha, co również wzbudzało swego czasu mnóstwo kontrowersji. Do przenośnych komputerów dynamiczną wyspę postanowił za to wprowadzić… Samsung. I wstępne efekty tego pomysłu mogliśmy już zobaczyć.

Laptop Samsunga z rozwiązaniem Apple? To się stało

Danny Winget na swoim koncie na Instagramie pokazał koncepcyjny produkt Samsunga, którym jest bezramkowy laptop. Komputer ma jednak kamerkę, co przekłada się na to, że mamy małą, czarną kropkę w centrum górnej części ekranu; dokładnie tak samo, jak w przypadku smartfonów. Ta jednak się rozszerza i pozwala nam na szybkie przejście do wybranych aplikacji, podejrzenie aktualnie odtwarzanej muzyki, odbieranie powiadomień, sprawdzanie stanu baterii czy innych systemowych informacji… no jest to po prostu Dynamiczna Wyspa.

Źródło: Instagram / Danny Winget

Widać od razu, że jest to dopiero koncept — nic tam nie jest równe, wszystko wygląda jak bardzo wczesna wersja, więc trudno się tym na razie ekscytować. Czy to w ogóle jednak dobry kierunek i wygodna opcja dla użytkowników?

Źródło: Instagram / Danny Winget