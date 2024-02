Oto smartfony Samsunga które w lutym otrzymają aktualizację

Aktualizacje oprogramowania w smartfonach z Androidem od wielu lat pozostają niezwykle drażliwym tematem. Fakty jednak są takie, że w ostatnich latach najwięksi producenci stają na wysokości zadania i faktycznie oferują nowe wersje oprogramowania oraz liczne pakiety z poprawkami. Tym razem mowa o smartfonach Samsunga, których cała rzesza w lutym otrzyma solidną aktualizację związany z poprawkami bezpieczeństwa.

Aktualizacja Samsunga - luty 2024. Wszystkie nowości skupiają się na bezpieczeństwie

Poprawki związane z bezpieczeństwie to tak naprawdę najważniejsze aktualizacje. Jasne — z punktu widzenia standardowego użytkownika nic się nie zmienia. Ale fakty są takie, że w smartfonach przechowujemy coraz więcej wrażliwych danych. Kiedy te wpadłyby w niepowołane ręce, sytuacja mogłaby wyglądać nieciekawie. Dlatego tak istotne jest regularne aktualizowanie urządzeń do najnowszej dostępnej wersji systemu. W lutym takowych doczekać ma się cały zestaw modeli. Oto one!

Galaxy S20/S20+

Galaxy S20 Ultra

Galaxy S20 FE

Galaxy S21/S21+

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21 FE

Galaxy S23/S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy Z Flip 3

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Note 20

Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy A53.

A kto wie — może to jeszcze nie wszystko i w najbliższych dniach doczekamy się informacji o kolejnych modelach, które do końca miesiąca otrzymają poprawki bezpieczeństwa? Samsung faktycznie w ostatnich latach zaczął przykładać się do kwestii aktualizacji i to widać gołym okiem. No ale trudno mu się dziwić — w ostatnich latach biznes w tym temacie nie wygląda najlepiej, a rynek zostaje mocno zdominowany przez Apple (zobacz: Na rynku smartfonów liczy się tylko jeden gracz. Wyniki nie pozostawiają złudzeń). Nic zatem dziwnego, że czują motywację do działania!