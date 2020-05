Klasa ekonomiczna niczym biznes. Połowa miejsc w samolocie ma pozostać wolna

Załogi Polskich Linii Lotniczych już od poniedziałku znowu wrócą do pracy. Wiadomo, że LOT wznawia loty krajowe od pierwszego czerwca — i że nie będzie to dla nich łatwa sytuacja. Firma liczyła się z tym od początku, dlatego też wraca z biletami w świetnej cenie, a także nowymi środkami bezpieczeństwa. O wielu z nich informowaliśmy już w zeszłym tygodniu, ale dopiero w czwartek Rada Ministrów wydała rozporządzenie, według którego w samolocie w jednej chwili może przebywać o połowę mniej pasażerów, niż wynosi liczba miejsc.

Obserwując rozwój sytuacji na międzynarodowym rynku lotniczym, podjęliśmy decyzję o stopniowym przywracaniu połączeń pasażerskich, zawieszonych w połowie marca br. Nasz plan obejmuje kilka etapów rozłożonych w czasie najbliższych miesięcy i jest ściśle uzależniony od bieżącej sytuacji epidemicznej w Polsce oraz na świecie.

Raczej nie jest to specjalnym zaskoczeniem, tym bardziej, że przedstawiciele Polskich Linii Lotniczych już przy pierwszych informacjach dotyczących powrotu wspominali, że będą zachowywać dodatkowe środki bezpieczeństwa — w tym sadzania pasażerów obok siebie. Pasażerowie mają być usadzani na zasadzie szachownicy, co da właśnie 50% wolnych miejsc. Poza tym wszyscy w samolocie zobowiązani będą do noszenia maseczek, a także nie obejdzie się bez pomiaru temperatury. Pasażerowie u których temperatura ciała przekroczy 38 stopni Celsjusza nie będą mogli wejść na pokład. W samolotach będą także zapewnione odpowiednie środki higieny, które umożliwią dezynfekcję rąk na pokładzie.

Na stronie przewoźnika w specjalnej zakładce znalazły się też dokładne wytyczne dla pasażerów, gdzie znalazły się dokładne informacje dotyczące zarówno środków bezpieczeństwa koniecznych do zachowania na lotnisku, jak i na pokładzie.