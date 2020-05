Polskie Linie Lotnicze LOT przygotowują się do powrotu. Pierwsze loty powrócą już w czerwcu

Branża lotnicza dość mocno ucierpiała w obecnej sytuacji, ale powoli przygotowuje się do wznawiania działalności. Kilka dni temu pisałem że Ryanair dość mocno edukuje w kwestii dodatkowych środków bezpieczeństwa z którymi powrócą loty — O’Leary jeszcze w kwietniu wyrażał nadzieję, że powoli wszystko zacznie wracać do normy w czerwcu. Wtedy też miałyby ruszyć pierwsze loty. Nie wiem jak w Ryanairze, ale wiadomo już, że od czerwca Polskie Linie Lotnicze LOT powrócą na niebo. Póki co: wyłącznie na trasach krajowych.

PL LOT wznawia loty krajowe od czerwca

Obserwując rozwój sytuacji na międzynarodowym rynku lotniczym, podjęliśmy decyzję o stopniowym przywracaniu połączeń pasażerskich, zawieszonych w połowie marca br. Nasz plan obejmuje kilka etapów rozłożonych w czasie najbliższych miesięcy i jest ściśle uzależniony od bieżącej sytuacji epidemicznej w Polsce oraz na świecie.

— czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie przewoźnika. Stopniowe jest tutaj słowem-kluczem, bowiem w pierwszej kolejności powrócą loty w ośmiu portach lotniczych w kraju. Od czerwca samoloty LOT będą kursować do trzech razy dziennie na trasie Warszawa-Gdańska, do dwóch razy dziennie z Warszawy do: Krakowa, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Wrocławia i Zielonej Góry oraz raz dziennie z Krakowa do Gdańska. W sumie — około trzydziestu lotów każdego dnia. Mają to być godziny które podpasują zarówno lotom biznesowym, jak i tym rekreacyjnym, mającym wspierać ruch turystyczny w kraju.

Tanie loty krajowe LOT – specjalna oferta

Przy wznawianiu lotów, Polskie Linie Lotnicze przygotowały specjalną promocję. Koszt zakupu biletu w jedną stronę startuje od 99 złotych — mowa tutaj o taryfie bez bagażu. Trudno powiedzieć, by było to tanio, o wygodzie nie wspominając — ale czasem właśnie ta opcja okazuje się najlepszą, stąd popularność krajowych połączeń. Ponadto wszyscy pasażerowie których loty zostały odwołane (planowane były między 15.03-15.06 2020), mogą liczyć na specjalne warunki: