Samoloty LOT-u z opcją, na którą pasażerowie czekali długie lata. Co się zmieni?

Wybierając się w wielogodzinną podróż samolotem Polskich Linii Lotniczych LOT, nastawiamy się na najgorsze. Czas umilić nam mogą filmy i seriale dostępne na pokładowych systemach rozrywki lub pobrane wcześniej na telefon, tablet, czy komputer. Wkrótce to się zmieni, gdyż LOT zaoferuje dostęp do internetu!

Jak informuje serwis Pasazer.com, LOT podpisał umowę z firmą telekomunikacyjną Viasat, która będzie odpowiedzialna za zainstalowanie dostępu do internetu na pokładach samolotów Boeing 787, czyli tzw. dreamlinerów.

W LOT Polish Airlines dążymy do zapewnienia pasażerom wyjątkowych wrażeń. W ramach modernizacji kabiny, która zapewni nową jakość podróży, nawiązaliśmy współpracę z Viasat, światowym liderem w dziedzinie łączności, w celu wdrożenia naszych usług łączności w trakcie lotu. Już wkrótce będziemy mogli zaoferować naszym pasażerom długo oczekiwaną wygodę. Możliwość korzystania z dostępu do Internetu podczas lotu będzie zwieńczeniem wielu zmian, jakie przyniesie modernizacja naszego boeinga 787 dreamliner.

– powiedziała Izabela Leszczyńska, dyrektor ds. rozwoju produktów i obsługi klienta PLL LOT. Uruchomienie dostępu do szerokopasmowego internetu jest częścią zapowiedzianego wcześniej retrofitu samolotów, który ma wnieść nieco świeżości na pokład. Cała kabina floty Boeing 787 zostanie wyposażona w nowe fotele od firmy RECARO Aircraft Seating w LOT Business Class (model CL6720), LOT Premium Economy Class (model PL3530) oraz LOT Economy Class (model CL3810). Zmieni się też system rozrywki. Dreamlinery zostaną wyposażone w ekrany o rozdzielczości 4K i przekątnej 17.3 cala w LOT Business Class oraz 13.3 cala w LOT Premium Economy Class oraz LOT Economy Class.

Pasażerowie wszystkich klas będą mogli połączyć swoje zestawy słuchawkowez systemem rozrywki pokładowej, korzystając z technologii Bluetooth. Wszystkie fotele będą wyposażone

w nowoczesny standard portów ładowania USB-C, fotele LOT Premium Economy Class i LOT Business Class będą oferować także uniwersalne gniazdka, a fotel klasy LOT Business Class dodatkowo wyposażony będzie w bezprzewodową ładowarkę.

Internet w przestworzach. LOT zapowiada rewolucję!

Temat dostępu do internetu na pokładach samolotów to coś, co w ostatnim czasie cieszy się sporym zainteresowaniem. Tym bardziej, że kilka dni temu ogłoszono, że kanadyjskie linie lotnicze WestJet, nawiązały współpracę z tamtejszym operatorem komórkowym, dostawcą internetu i telewizji – firmą TELUS oraz Starlink – dzięki czemu, na pokładach samolotów wąskokadłubowych udostępniony zostanie szerokopasmowy internet umożliwiający podróżnym wygodne przeglądanie sieci, czy strumieniowanie wideo.

WestJet wierzy, że jeszcze w tym roku Starlink zacznie działać na niektórych połączeniach a pełne wdrożenie internetu zakończy się przed końcem 2026 r. Ile będzie trzeba zapłacić? Informacje podawane przez linie lotnicze wskazują, że dostęp do sieci przez Starlink dostępny będzie bezpłatnie dla podróżnych posiadających konta WestJet Rewards. To można założyć w dowolnym momencie i nie wymaga opłat. Z komunikatu dowiadujemy się również, że już teraz Starlink działa na pokładach ok. 1000 samolotów i oferowany jest przez kilka linii lotniczych. To m.in. Qatar Airways, JSX, Hawaiian Airlines, AirBaltic, ZIPAIR, Air New Zealand.

A jak będzie wyglądał internet oferowany przez Polskie Linie Lotnicze LOT, który dostarczany będzie przez Viasat? Przekonamy się najwcześniej w 2026, bo właśnie na ten rok planowane jest uruchomienie go na pokładzie 15 boeingów B787 należących do floty LOT-u. Na ten moment nie wiadomo również, czy będzie on bezpłatny, czy też przyjdzie za niego zapłacić. Wiele linii lotniczych wciąż oczekuje od podróżnych dodatkowych opłat. Czy tak będzie w przypadku LOT-u? Odpowiedź na to pytanie poznamy bliżej debiutu usługi.