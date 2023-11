Nowa wersja ChatGPT. Oto wszystkie zmiany i nowości

Omówione dzisiaj nowości dotyczą modeli GPT-4 oraz GPT-3,5 i pozwalają na wydłużenie kontekstu we współpracy z ChatGPT, a także opierają się na bardziej rozbudowanych bibliotekach informacji. GPT-4 Turbo, obecnie dostępny w ramach API dla deweloperów w trybie testowym, został przeszkolony na podstawie informacji datowanych na kwiecień 2023 roku.

ChatGPT 4 Turbo. Customowe GPT od użytkowników

Poprzednia wersja GPT-4, wydana w marcu, polegała na danych z okresu do września 2021 roku, więc zmiana jest naprawdę znacząca z punktu widzenia aktualnych informacji dostępnych online. OpenAI planuje wydać nowy model w ciągu kilku najbliższych tygodni, ale nie poznaliśmy dokładnej daty. Najnowsza wersja GPT-4 będzie nadal obsługiwać przesyłanie obrazów jako prompty, zamieniać tekst na mowę oraz będzie zintegrowana z DALL-E 3, co jest dostępne od października. GPT-4 Turbo będzie również "widzieć" więcej danych, co ma odpowiadać więcej niż 300 stronom tekstu w jednym promptcie. Użytkownicy mogą nawet wskazać konkretny język programowania, np. żeby używał kodu w formacie XML lub JSON.

Jedno miejsce na customowe wersje GPT

Każdy z subskrybentów ChatGPT Plus będzie mógł utworzyć własną wersję GPT i umieścić ją nawet w sklepie - OpenAI zaprezentował jedno scentralizowane miejsce, gdzie dostępne będą różne custowowe wersje ChataGPT. Wszystko dlatego, że ChatGPT może być używany w konkretnych celach i dostosowanie go do takich okoliczności nie jest niczym wyjątkowym. Ułatwienie osiągania takich rezultatów to duży krok naprzód. Sklep umożliwi użytkownikom udostępnianie i sprzedaż swoich niestandardowych botów opartych na GPT. Sam Altman stwierdził nawet, że firma zamierza wypłacać pieniądze osobom, które tworzą najbardziej użyteczne i najczęściej używane modele GPT.

Wielu użytkowników gromadzi na liście przygotowane wcześniej prompty i zestawów instrukcji, które kopiują ręcznie do ChatGPT. Teraz GPT-4 będzie w stanie zrobić to za użytkownika. Każdej wersji GPT można będzie przyznać dostęp do korzystania z treści z internetu, DALL-E oraz narzędzia OpenAI do interpretacji kodu. Dzięki funkcji o nazwie "Actions," OpenAI umożliwia GPT-om łączenie się z usługami zewnętrznymi w celu dostępu do danych, takich jak e-maile, bazy danych i wiele innych, począwszy od Canva i Zapier.

OpenAI pochwaliło się też liczbami. Dowiedzieliśmy się, że ChatGPT ma 100 milionów użytkowników tygodniowo. W ciągu niespełna roku ponad 2 miliony deweloperów pracowało z API firmy, w tym większość firm z listy Fortune 500.