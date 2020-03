Myślę, że jest to bardzo dobra decyzja, która może przynosi korzyści dla obydwu stron: widzowie będą mogli dość szybko zapoznać się z filmem, do którego dostęp został z dnia na dzień ograniczony, zaś dystrybutor, twórcy i platforma będą mieli szansę na pewne przychody. Te po zamknięciu kin kompletnie zniknęły.

Czytaj też: To nie VOD może zabić kina. Jednak cena nowej usługi na razie odstrasza

Czy zagraniczne hity również trafią do polskich VOD?

Taki krok nie powinien też nikogo dziwić, bo chwilę temu dowidzieliśmy, że kinowy hit „Niewidzialny człowiek” trafi za chwilę do VOD, a „Trolle 2” w USA pojawią się jednocześnie w kinach oraz w Internecie. Niedawne premiery, jak „Dżentelmeni” oraz „Ptaki nocy” spotka podobny los, ale w całej tej sytuacji brakuje mi tylko jednej informacji: czy i kiedy studia zdecydują się na współpracę z lokalnymi dystrybutorami, by filmy tak prędko trafiły także do widzów w Polsce i innych krajach.