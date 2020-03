Kevin sam w domu w piątek na Polsacie

Kilka dni temu w Sieci zaczęły krążyć grafiki, na których mogliśmy zobaczyć jednego z ulubieńców polskiej widowni. Mowa oczywiście o Kevinie McAllisterze, który jest głównym bohaterem filmu „Home Alone” znanym w Polsce pod tytułem „Kevin sam w domu”. Nie bez przypadku wielu osobom to właśnie on przyszedł do głowy, gdy Polakom nie pozostało nic innego jak pozostać w domach. „Bądź jak Kevin – zostań w domu” głoszą memy. Telewizja Polsat postanowiła wykorzystać tę okazję do przypomnienia rodakom produkcji sprzed 30 lat.

„Kevin sam w domu” na święta w Polsacie, to coroczna tradycja i choć dla wielu osób była powodem do śmiechu, to gdy filmu zabrakło w jednej z ramówek nadawca musiał zmienić plany i przywrócić „Kevina samego w domu” na jego właściwe miejsce. Teraz nie będziemy musieli czekać do grudnia, bo Polsat w najbliższy piątek wieczorem o godzinie 20:00 wyemituje ten film.

Kevin sam d domu Dla tych co kochają #KevinSamWdomu i dla tych co jeszcze nie ogladali 😏 mamy dobre wieści. Już w najbliższy piątek o godzinie 20:00 oglądajcie Polsat. I pamiętajcie ➡️ Bądź jak Kevin, #zostańwdomu ! Opublikowany przez POLSAT Wtorek, 17 marca 2020

Oczywiście bez przeszkód można go zobaczyć także w inny sposób – na serwisach VOD, cyfrowych wypożyczalniach z filmami czy z nośnika fizycznego jak DVD czy Blu-ray, ale wspólne oglądanie filmu z innymi widzami i śledzenie seansu w mediach społecznościowych to zupełnie coś innego. Pokazują to między innymi emisje kolejnych części Harry’ego Pottera na TVN i TVN7, gdy w trakcie trwania filmów poświęcony im hashtag zazwyczaj jest wśród najpopularniejszych tematów w naszym kraju.

Zostań w domu, nawet jeśli nie obejrzysz Kevina

Emisja „Kevina samego w domu” nie jest naturalnie efektem przypadku, bo w piątkowy wieczór Polsat zazwyczaj transmitował nowy odcinek „Tańca z gwiazdami”. Ale cieszę się, że Polsat postanowił wybrać właśnie ten film, który tak bezpośrednio nawiązuje do panującej atmosfery i wpisać się w wykreowane przez Sieć trendy. Jestem tylko ciekaw, jak wypadnie oglądalność filmu w takich okolicznościach. W minione Święta „Kevina samego w domu” obejrzało 3,76 mln widzów.