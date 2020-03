Komasa znów zachwyca brutalną prawdą i martwi dziurawym scenariuszem. Hejter – recenzja

Skoro już wspomniałam o jednej z wad, zostanę przy minusach. Głównym problem filmu jest scenariusz. Niestety fabuła kilkukrotnie pchana jest do przodu przez jakiś głupkowaty splot przypadków. Część wydarzeń nie wynika z siebie bezpośrednio, po prostu obok dzieje się coś, co bohaterom akurat idealnie pasuje do sytuacji i tyle. Musimy to przeboleć, udawać, że niczego nie widzieliśmy i jakoś z tym żyć. Nie wiem, z czego wynika to niedbalstwo i trudno mi w tej sprawie wyrokować, ale smuci mnie, że Hejter traci na takich głupotach.

Na szczęście produkcji nie brakuje zalet. Na pochwałę zasługują zarówno aktorzy jak i reżyser, bo wszyscy wykonali kawał dobrej roboty. Tak to jest, jak się do projektu zatrudnia tylu zdolnych ludzi. Kluczem w Hejterze jest sama opowieść (pomijając jej niezgrabność), komentarz do aktualnej sytuacji społecznej oraz morał płynący z całości. Wszystkie te elementy również stanowią mocne plusy filmu. Komasa po raz kolejny zaserwował nam gorzką opowieść o ludzkich emocjach, nienawiści i nieumiejętności radzenia sobie z samym sobą, o otaczającym nas świecie nie wspominając. Brutalna prawda bijąca z ekranu sprawia, że z filmu wychodzi się przejętym i poddenerwowanym. W pewnym momencie filmu dobrze wiemy, jak to wszystko się skończy. Rozumiemy zagubiony sposób myślenia poszczególnych bohaterów, wiemy, do czego doprowadzą te wszystkie pomyłki. Mimo wszystkiego siedzimy przed ekranem i czekamy na kolejne nieuniknione tragedie. Wszystko, co Komasa pokazał nam w filmie, mogłoby znaleźć się w wiadomościach chociażby jutro. Reżyser stara się nam przekazać bardzo prostą prawdę o świecie. Wszyscy niby zdajemy sobie z niej sprawę, ale jednocześnie wciąż obserwujemy, jak ludzie doprowadzają się do ruiny, kompletnie o niej zapominając. Wszystko zaczyna się przecież od frustracji i krótkiego słowa, które efektem kuli śniegowej może niszczyć nie tylko nas, ale i niewinne istnienia czy serca. I to jest nasz największy problem.

Słowo jest siłą

Hejter nie zaskakuje, tylko daje się zrozumieć. Hejter nie jest zapamiętywalny, bo jest wszechobecny. Hejter nie jest doskonały, ale stara się być szczery. Hejter jest brutalny. Hejter jest wart zobaczenia, bo Komasa naprawdę wie, co robi.