Polska aplikacja mobilna będzie śledzić prywatne transporty uchodźców z Ukrainy

Polacy tłumnie zareagowali na miliony uchodźców przybywających do Polski w wyniku wojny na Ukrainie. Samodzielnie przy tym organizując przejazdy w ramach własnych środków transportu, by pomóc im dostać się w różne lokalizacje w naszym kraju.

Niezwykle ważne jest jednocześnie zapewnienie bezpieczeństwa takiego rozwiązania, z tego też względu Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju udostępniła aplikację mobilną Safe Stay, którą wykonała polska spółka Billennium.

Aplikacja jest bezpłatna, można ją pobrać z App Store i Google Play i na tę chwilę dostępna jest wyłącznie dla uchodźców z Ukrainy, którzy zdecydowali się na skorzystanie z przejazdów organizowanych w Polsce.

Tomasz Kot, Competence Center Manager Mobile Solutions Unit w Billennium, jeden z współtwórców aplikacji:

Safe Stay to ważna inicjatywa na rzecz pomocy uchodźcom uciekającym przed wojną w Ukrainie. To najczęściej kobiety z dziećmi, zagubione i przerażone, często bez znajomości języka angielskiego, ani nieposiadające krewnych czy znajomych w Polsce. W mediach i portalach społecznościowych pojawiają się historie oszustw, których są ofiarami. Stworzona przez nas aplikacja jest odpowiedzią na realne problemy, czyli zabezpieczenie przejazdu czy niezbędne wsparcie w trakcie pobytu w naszym kraju.

Jak działa aplikacja Safe Stay? Po pobraniu aplikacji wystarczy podać swoje dane osobowe i numer telefonu oraz przed przejazdem poprosić danego kierowce o jego dane i zrobienie zdjęcia jego samochodu z numerem rejestracyjnym.

Osobiście podejrzewam, że dla niektórych kierowców może być to problem, również dla tych którzy mają uczciwe zamiary, a może zwłaszcza dla nich. Niemniej nie jest to wymagane, jeśli dany kierowca odmówi podania swoich danych, nadal dany przejazd będzie monitorowany, dzięki lokalizacji GPS w trybie 24/7 w czasie rzeczywistym, od początku przejazdu do jego zakończenia.

W każdej chwili, w przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek zagrożenia, osoba korzystająca z takiego przejazdu może zgłosić taki fakt operatorowi w aplikacji. Ten będzie wówczas próbował się skontaktować z pasażerem. Gdy to się nie uda, zgłosi przejazd policji, wraz z podaniem danych lokalizacyjnych pojazdu.

Więcej o aplikacji można przeczytać na dwujęzycznej stronie Safe Stay, dostępne są również na niej linki do mobilnych sklepów, do pobrania aplikacji.

Źródło: Billennium.