Funkcja w przeglądarce miała pomóc ochraniać użytkowników. Przez błędy było wręcz przeciwnie

No cóż, chyba wszyscy zgodzimy się z tym, że nie brzmi to najlepiej dla Apple. I w ostatnich dniach stało się kolejnym elementem układanki podważającym wiarygodność i bezpieczeństwo oferowane przez firmę. Tym razem, jakby tego było mało, wyjątkowo ironiczne, bowiem opcja która miała zadbać o zachowanie prywatności przez użytkowników, wyrządziła w tej kwestii więcej szkód niż pożytku. Wygląda na to, że na tę chwilę kryzys został zażegnany i wszystko powinno działać jak należy, ale myślę że w tym martwym ciągu — ta historia może nie przemknąć bez echa. No ale doskonale pokazuje ona, że bezpieczeństwo i prywatność w sieci nie są tak proste, jak można by tego oczekiwać.

Źródło