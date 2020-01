Mówiło się o tym, że Apple planuje wdrożenie szyfrowania end-to-end kopii zapasowych danych w swojej chmurze iCloud. Tymczasem pod naciskami amerykańskiego FBI producent iPhonów rezygnuje z tego rozwiązania.

Jak możecie się domyślić, wprowadzenie szyfrowania end-to-end oznaczałoby, że zablokowanie możliwości uzyskania danych użytkowników przez jakichkolwiek przedstawicieli amerykańskich władz. Apple nie musiałoby też wtedy przekazywać ich właściwym organom (w tym FBI) nawet jeśli nakazałby to sąd.

Jak wyjaśnia iMagazine, szyfrowanie end-to-end działa w oparciu o klucz szyfrujący i nie jest zależne od serwera. To z kolei oznacza, że klucze szyfrujące przechowywane są na urządzeniu użytkownika i nie da się ich pozyskać z serwera, nawet podczas włamu. Co więcej, danych z zaszyfrowanego iCloud nie byłoby w stanie odszyfrować również Apple – a to dlatego, że nie miałby dostępu do klucza szyfrującego. Podobno nad takim systemem pracowano od dwóch lata, ale pod naciskami FBI zaniechano dalszych działań.

Na chwilę obecną dane iCloud są szyfrowane, ale po stronie serwera (choć nie wszystkie). Daje to FBI możliwość dostępu do danych – jeśli oczywiście zajdzie taka potrzeba. A wielokrotnie w sieci pojawia się informacje, że w związku z różnymi wydarzeniami, chęć takiego dostępu była sygnalizowana.

O oficjalnym komentarzu Apple możemy oczywiście zapomnieć i informacje pochodzą od Reutersa, który uzyskał je od byłych pracowników firmy.

