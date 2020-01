Pomimo początkowych obiekcji wobec Face ID, dość szybko przywykłem do takiej technologii w używanym przeze mnie na co dzień smartfonie. Nawet pierwszy model, iPhone X, wyposażony w tę nowinkę radzi sobie z tym dziś znakomicie i zaskakująco szybko, a przecież przez ostatnie lata Apple usprawniło sensory i algorytmy, na których opiera się działanie Face ID, dzięki czemu nowsze modele są w rozpoznawaniu twarzy dokładniejsze i jeszcze szybsze.

Nie brakuje jednak sytuacji, w których tęsknie za Touch ID. Leżący na blacie biurka czy stołu telefon nie zawsze jest w stanie rozpoznać twarz użytkownika (czasami nie znajduje się nawet w polu widzenia kamer), natomiast czasem wystarczy czapka, okulary lub coś podobnego, by Face ID zawiodło. Zdarza się to niezwykle rzadko, ale zdarza się i wtedy jedyną alternatywą jest podanie kodu PIN – nie jest to może nazbyt irytujące, ale jeśli w odwodzie dostępna byłaby inna metoda potwierdzenia tożsamości użytkownika, to bardzo by mnie to ucieszyło.

Co powiecie na duet Touch ID i Face ID?