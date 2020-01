Apple odpiera zarzuty i publikuje raport przejrzystości. Wiemy jak wiele zapytań było z Polski w 2019

Rząd twierdzi, że Apple nie chce współpracować. Ale z tego raportu wynika co innego

Mam czasem wrażenie, że administracja amerykańska żyje w nieco innym świecie niż wszyscy. Rzuca w kierunku Apple oskarżenia dotyczące niechęci współpracy z ich strony, po czym z najnowszego raportu wynika że lwia część ich próśb jest spełniana (90%!). W zastraszającym tempie wzrasta ilość zapytań w tym temacie, pierwsza połowa 2019 to aż 36% więcej niż w poprzednim półroczu. No dobrze, ale my dzisiaj nie o USA, a o Polsce. Bo jej rownież nie zabrakło w raporcie.

Polska — duża liczba urządzeń we wnioskach od organów celnych i skarbowych związana jest głównie z dochodzeniami w sprawie oszustw podatkowych.

Ale jak duża? Hm, to już zależy na którą tabelkę spojrzymy — w Worldwide Government Device Requests znalazło się 24 zapytań (w sumie o 1,537 urządzenia), z czego 19 z nich zostało spełnionych. Sekcja Worldwide Government Financial Identifier Requests trochę mniej poraża liczbami — tam w naszej rubryce znalazło się 27 zapytań o 28 identyfikatorów — i 24 z nich zostały spełnione. Worldwide Government Account Requests to dziesięć zapytań o dziesięć kont, z których spełniono 80%. W Worldwide Government Emergency Requests przy Polsce jest jedno zapytanie, które zostało spełnione.

Jak widać — wbrew temu co twierdzi administracja Prezydenta Trumpa, to nie jest tak, że Apple nie chce współpracować. Robi to — i to w gruncie rzeczy na bardzo dużą skalę. Ale najwyraźniej odrzucenie części wniosków traktowane jest przez nią jak atak…