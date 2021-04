Jeszcze w drugiej połowie lutego tego roku dzieliłem się z Wami informacjami o staraniach Rzecznika Praw Obywatelskich w temacie zawirowań w publicznym radiu oraz decyzji UOKiK w sprawie zgody na przejęcie Polska Press przez Orlen, na które to nikt w tym kraju nie raczył zareagować. Na szczęście na wysokości zadania stanęły właśnie polskie sądy.

Rzecznik Praw Obywatelskich uważa przejęcie Grupy Polska Press przez spółkę skarbu państwa za niedopuszczalne na rynku prasowym, które skutkowałoby w rezultacie faktyczną kontrolą prasy lokalnej sprawowaną przez państwo. Byłoby to sprzeczne z gwarantowaną przez Konstytucję wolnością prasy, która to wyklucza jakąkolwiek możliwość, w tym wypadku również pośrednią podporządkowania prasy władzom.

Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył więc decyzję UOKiK, który to w niezwykle szybkim tempie wydał zgodę na to przejęcie. Sąd Okręgowy w Warszawie w zeszłym tygodniu wydał orzeczenie wstrzymujące tę decyzję.

Zgodnie z nią 8 kwietnia 2021 r. zapadło orzeczenie w sprawie wniosku o wstrzymanie decyzji, w tym o zakaz wykonywania przez PKN Orlen praw udziałowych w Polska Press. Sąd uwzględnił tym samym wniosek Rzecznika. Wkrótce do RPO ma wpłynąć oficjalne pismo z decyzją sądu.

UOKiK ma teraz 3 miesiące na odwołanie się do sądu od tego orzeczenia, chyba że w tym czasie zdecyduje się na zmianę swojej decyzji co do zgody na koncentrację i przejęcie Polska Press.