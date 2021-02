Kierując się konstytucyjnym obowiązkiem ochrony podstawowych konstytucyjnych praw i wolności (art. 80 oraz 208 Konstytucji RP, w tym wolności słowa (art. 54 Konstytucji RP) i prawa dostępu do informacji (art. 61 Konstytucji RP), Rzecznik zwrócił się o udostępnienie całości akt tej sprawy za pomocą środków komunikacji elektronicznej bądź też o dostarczenie kopii do Biura RPO. Rzecznik po raz trzeci zwraca się do prezesa UOKiK w tej sprawie. Ostatnie pismo Rzecznika z 9 lutego 2021 r. pozostaje bowiem bez odpowiedzi prezesa, zaś termin wyznaczony na udostępnienie akt minął 8 lutego 2021 r.

Zdaniem RPO przejęcie takie na rynku prasowym niesie za sobą wiele zagrożeń i poddaje w wątpliwość aby media kontrolowane przez państwo prawidłowo wykonywały swą kontrolną funkcję.

Uważa przy tym, że wolność prasy gwarantowana przez Konstytucję z zasady wyklucza jakąkolwiek możliwość, również pośrednią podporządkowania jej władzom. Inaczej wolna prasa, której cechą jest krytycyzm wobec władzy, może się przekształcić w zależne od niej biuletyny informacyjne i propagandowe. A koncentracja w jednym koncernie druku prasy, jej wydawania i kolportażu to próba powrotu do niechlubnych tradycji RSW „Prasa-Książka-Ruch” z PRL.

Mam nadzieję, że teraz obie instytucje KRRiT i UOKiK udostępnią wszystkie informacje, o które wnioskuje RPO, a które to my również mamy prawo poznać. Jak na razie wszystko to owiane jest tajemnicą i zmową milczenia, co jeszcze bardziej poddaje w wątpliwość prawidłowość działań w tych dwóch sprawach.

