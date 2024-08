Google aktualizuje swoją przystawkę do telewizora pierwszy raz od wielu miesięcy. Co w najnowszej wersji oprogramowania?

Chromecast z Google TV to jedna z najpopularniejszych przystawek do telewizorów na świecie. Raczej nikogo to specjalnie nie zaskakuje: stosunek jakości do ceny jest powalający i... to bez wątpienia jedno z tych narzędzi, które uskrzydla starsze telewizory. Telewizory, które mimo iż pod względem technicznym świetnie sobie dają radę — bo z matrycą wszystko jest w jak najlepszym porządku — zostały w tyle pod kątem oprogramowania i korzystanie z nich jest po prostu irytujące.

Na szczęście te (stosunkowo) tanie urządzenia pozwalają niewielkim nakładem kosztów dać im drugie życie. I choć następca Chromecasta według wszystkich przecieków jest coraz bliżej — to Google jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa w kwestii swojego Google TV z Chromecastem. I właśnie zaserwowało mu aktualizację!

Letnia aktualizacja Chromecasta z Google TV: a co w niej?

Jak informuje 9to5Google, właściciele najnowszego Chromecasta z Google TV otrzymali właśnie aktualizuję STTL.240508.005. Jeżeli liczycie, że będzie ona obfitowała w nowości które dodadzą przystawce nowych funkcji to... nic z tych rzeczy. Jest to jednak bardzo ważna łatka, która dba o to, by wszystkie poprawki związane z bezpieczeństwem systemu Android były aktualne. I to właśnie ona odpowiedzialna jest za to, by wszystko było jeszcze bezpieczniejsze — i działało lepiej niż dotychczas. Bo poza kwestiami związanymi z bezpieczeństwem, ma ona również zadbać o uporanie się z drobniejszymi błędami związanymi z systemem.

To pierwsza aktualizacja przystawki od ośmiu miesięcy i... prawdę mówiąc, jeżeli chodzi o nowe funkcje, raczej nie spodziewałbym się ich już zbyt wielu. W końcu tuż za rogiem ma czaić się następca Chromecasta z Google TV — przystawka którą znamy jako Streamer. Ma ona trafić na rynek w niedalekiej przyszłości!