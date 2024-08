Koniec blokowania reklam w Chrome? uBlock przestanie działać?

Jeśli jesteś jednym z milionów użytkowników przeglądarki Google Chrome, którzy korzystają z popularnego rozszerzenia uBlock Origin do blokowania reklam, mamy dla Ciebie ważną wiadomość. Google szykuje się do dużych zmian, które mogą sprawić, że Twoje ulubione narzędzie do blokowania reklam przestanie działać. Brzmi groźnie? No cóż, trochę jest w tym prawdy.

Google Chrome zaczął ostrzegać użytkowników uBlock Origin, że to rozszerzenie może wkrótce przestać być wspierane. Dlaczego? Otóż gigant z Mountain View planuje przejście z platformy Manifest v2 (MV2) na nowszą wersję - Manifest v3 (MV3). Dla zwykłego użytkownika brzmi to jak technologiczna abrakadabra, ale w praktyce oznacza to, że wiele popularnych rozszerzeń, w tym uBlock Origin, może przestać działać.

Google planuje stopniowo wyłączać rozszerzenia, które pozostały na platformie MV2 i prosić użytkowników o wybór alternatywy zgodnej z MV3. Brzmi to trochę jak przymusowa "aktualizacja", prawda? Przez krótki czas po wyłączeniu rozszerzeń użytkownicy będą mogli jeszcze włączyć swoje rozszerzenia MV2, ale z czasem ta opcja również zniknie.

Źródło: Depositphotos

Co to oznacza dla przeciętnego użytkownika? Cóż, jeśli jesteś fanem uBlock Origin, możesz być zmuszony do poszukiwania alternatywy. Google sugeruje przejście na uBO Lite, Adblock Plus, Stands AdBlocker lub Ghostery. Ale bądźmy szczerzy - czy te rozwiązania będą równie skuteczne jak dobry stary uBlock Origin? To pozostaje do dyskusji.

Warto zauważyć, że te zmiany mają być wprowadzane stopniowo w ciągu najbliższych miesięcy, a celem jest zakończenie przejścia na standard MV3 do początku 2025 roku. Czy to koniec ery skutecznego blokowania reklam w Chrome? Niekoniecznie, ale na pewno czekają nas spore zmiany. Może to dobry moment, aby rozejrzeć się za alternatywnymi przeglądarkami? Firefox, anyone?