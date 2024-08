Google aktualizuje swoje mapy. Ważne zmiany trafiają do aplikacji

Niewielu zdaje sobie sprawę z tego że w portfolio Google znajduje się więcej niż jedna aplikacja z mapami. Większość kojarzy giganta przede wszystkim z ich flagowymi Mapami Google, ale przed laty przejął on również Waze, które to regularnie rozwija. Teraz firma informuje o aktualizacji obu swoich produktów. Będą wygodniejsze niż kiedykolwiek wcześniej: co się zmienia?

Mapy od Google z nowymi opcjami. Ucieszą przede wszystkim kierowców

Google poinformowało o aktualizacjach które przygotowuje dla swoich dwóch produktów oferujących nawigację. Mimo że oba produkty rozwija równolegle - i nie aktualizuje ich jednocześnie, a czasem rozjazd jest również między wersją na iOS i Androida — to gigant krok po kroku każdą z nich prowadzi ku doskonałości.

Teraz firma w jednym materiale zbiera wszystkie nowe funkcje, które stopniowo trafiały do aplikacji w ostatnich tygodniach — i o czym na bieżąco informowaliśmy. Najważniejszą dla wielu będzie możliwość zgłaszania incydentów na drodze w Mapach Google, co było dotychczas niedostępne za pośrednictwem CarPlay. Na tym jednak jeszcze nie koniec: Mapy Google doczekają się bowiem lepszych wskazówek dotyczących docelowego miejsca, gdy będziemy się do niego zbliżać. Mapy podpowiedzą nam gdzie znajdują się najbliższe parkingi.

Waze z lepszym systemem ostrzegania przed fotoradarami

Zmiany zmierzają nie tylko do Map Google, ale także do Waze. I najważniejszą z nowości jakie przygotowuje dla użytkowników firma jest ulepszony system ostrzegania o fotoradarach. Podobnie jak dotychczas - wciąż odpowiadać będzie za nie społeczność oraz dane zgromadzone przez Google. Teraz jednak aplikacja będzie informować czy kamera do której się zbliżamy robi zdjęcia. Ponadto użytkownicy Waze będą mogli udostępniać informacje o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym, dzięki czemu wszyscy sięgający po tę nawigację będą mogli w łatwiejszy sposób planować trasy i omijać problematyczne miejsca.