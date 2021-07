Wyższe kary dla pijanych kierowców i za jazdę bez uprawnień

Ponadto uzgodniono zmiany w zakresie orzekania przez sądy wyższych kar pozbawienia wolności dla kierowców prowadzących pojazdy mechaniczne w stanie nietrzeźwości. Zaostrzenie przepisów zostanie omówione przez ministrów właściwych do spraw infrastruktury i sprawiedliwości, ale już dzisiaj wiemy, że zaostrzenie kar będzie dotyczyć:

prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości;

przestępstw drogowych, popełnionych w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego grozić;

przestępstw drogowych popełnionych w stanie nietrzeźwości po raz kolejny.

Na większe kary narażają się również osoby prowadzące pojazdy bez wymaganych uprawnień, np. po czasowym zatrzymaniu prawa jazdy. Grzywna może wynieść nawet 10 000 PLN, a co więcej teraz ukarany zostanie nie tylko kierowca, ale również właściciel pojazdu. Nowe przypisy mają umożliwić czasowe niedopuszczenie pojazdu do ruchu, które może trwać nawet 3 miesiące. Tym samym właściciel pojazdu nie będzie mógł w tym czasie go użytkować.

Zmiany w punktach karnych i ich wpływ na wysokość OC

Ustawodawca chce też zreformować mechanizm punktów karnych. W planach jest wydłużenie okresu „ważności” punktów z roku do dwóch lat, zwiększenie ich maksymalnej liczby za jedno przewinienie z 10 do 15 pkt. oraz brak możliwości zredukowania liczby punktów przez specjalistyczne szkolenia. Po przekroczeniu 24 pkt. (21 dla młodych kierowców) następuje utrata prawa jazdy i konieczność ponownego podejścia do egzaminu.

Co więcej ustawodawca chce dać ubezpieczycielom dostęp do bazy CEPiK, po to aby mogli oni dostosować wysokość stawek za ubezpieczenie OC do historii wykroczeń kierowcy i oraz posiadanych przez niego punktów karnych. Trudno w tej chwili powiedzieć o jakim wzroście stawki ubezpieczenia może być mowa.

Reasumując zmiany są bardzo ambitne i kompleksowe. Można oczekiwać sprzeciwu kierowców, ale być może wysokość i nieuchronność kary sprawi, że na drogach faktycznie zrobi się nieco bezpieczniej. Zgodnie z policyjnymi danymi w 2020 roku zgłoszono 23 540 wypadków drogowych mających miejsce na drogach publicznych, w strefach zamieszkania lub strefach ruchu, w wyniku których 2 491 osób poniosło śmierć, a ranne zostały 26 463 osoby, w tym 8 805 ciężko. Co istotne, prawie 90 proc. z nich wydarzyło się z winy kierujących. W 2020 roku z winy pijanych kierowców doszło do 1 656 wypadków, w których zginęło 216 osób, a rannych zostało 1 847 osób. W odniesieniu do ogólnej liczby wypadków spowodowanych przez kierujących, sprawcy pod wpływem alkoholu stanowili 7,9 proc.

źródło: KPRM