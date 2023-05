Los e-Faktur przesądzony? Wielkie zmiany już w przyszłym roku

Już od 1 kwietnia 2024 r. polscy przedsiębiorcy bedą musieli korzystać z elektronicznych faktur. Rząd przyjął projekt w sprawie Krajowego Systemu e-Faktur i wygląda na to, że dalszych opóźnień już nie będzie.

O Krajowym Systemie e-Faktur piszemy w miarę regularnie - choć zazwyczaj w kwestii kolejnych przesunięć wprowadzenia konieczności przejścia przez przedsiębiorców na elektroniczne faktury. W grudniu zeszłego roku informowaliśmy o projekcie zmian w ustawie o podatku od towarów i usług, który został opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji. W dokumencie zawarte zostały przepisy dotyczące wprowadzenia obowiązku korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), mającego na celu pełną cyfryzację dokumentów i uszczelnienie systemu VAT. Pierwotny plan zakładał wprowadzenie obowiązku stosowania faktur elektronicznych od 1 stycznia 2024 roku. Jednak Ministerstwo Finansów ogłosiło przesunięcie terminu, co oznacza, że korzystanie z KSeF będzie obowiązkowe od 1 lipca 2024 roku.

KSeF coraz bliżej. Obowiązek korzystania z e-Faktur już od przyszłego roku

W marcu tego roku na stronach Ministerstwa Finansów pojawiła się informacja, że projekt, po kolejnych zmianach, został pozytywnie zaopiniowany przez Stały Komitet Rady Ministrów. Jakie to zmiany?

Przesunięcie wejścia w życie ustawy z 1 stycznia 2024 r. na 1 lipca 2024 r.

Wydłużenie o dodatkowe pół roku terminu na wdrożenie KSeF przez podatników zwolnionych podmiotowo oraz przedmiotowo z VAT – KSeF będzie dla nich obowiązkowy od 1 stycznia 2025 r.

Faktury z kas rejestrujących będą mogły być wystawiane w dotychczasowej formie do 31 grudnia 2024 r.

Paragon fiskalny z NIP będzie uznawany jak faktura uproszczona do 31 grudnia 2024 r.

Faktury konsumenckie (B2C) nie będą objęte KSeF

Bilety spełniające funkcję faktury (w tym paragony na autostradach płatnych) zostają wyłączone z KSeF

Wyłączone z KSeF będą również faktury wystawiane w procedurach OSS i IOSS

Kurs waluty obcej stosowany do przeliczenia na PLN zostanie utrzymany z dnia poprzedzającego datę wskazaną w polu P_1 faktury ustrukturyzowanej przez jeden dodatkowy dzień do przesłania jej do KSeF

W przypadku awarii po stronie podatnika przewidziano możliwość wystawiania faktur w trybie offline poza KSeF i dostarczenia faktury do KSeF następnego dnia roboczego po wystawieniu offline

Doprecyzowanie daty wystawienia oraz innych kwestii ważnych dla procesu wystawiania faktur podczas awarii oraz w trybie offline

W okresie awarii i w trybie offline dopuszczone będzie wystawianie faktur korygujących

Liberalizacja sankcji i ich stosowanie dopiero od 1 stycznia 2025 r.

Likwidacja not korygujących w KSeF i poza KSeF

Rząd przyjął projekt Krajowego Systemu e-Faktur

W tym tygodniu projekt KSeF został przyjęty przez Radę Ministrów. A to oznacza, że już w niedługim czasie ma szansę wejść w życie. Dzięki wprowadzeniu jednego standardu e-faktury proces dokumentowania transakcji będzie znacznie uproszczony, a wystawianie, przetwarzanie i archiwizacja dokumentów zostaną zautomatyzowane i przyspieszone. Szybsze przetwarzanie faktur przekłada się bezpośrednio na niższe koszty dla przedsiębiorców. Ponadto, dzięki fakturowaniu w czasie rzeczywistym, podatnicy będą mieli na bieżąco dostęp do informacji z tych dokumentów. Pozwoli to na wykorzystanie ich w celach zarządczych oraz analitycznych, a także w innych obszarach prowadzonej przez przedsiębiorców działalności.

Warto też przypomnieć, że Polscy przedsiębiorcy już od 1 stycznia 2022 r. mają możliwość dobrowolnego wystawiania faktur poprzez KSeF. System elektronicznych faktur dostępny jest w Aplikacji Podatnika KSeF. Ministerstwo Finansów udostępniło także odpowiednie API pozwalające na jego integrację z zewnętrznymi programami księgowymi, co ułatwi korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur wielu przedsiębiorcom.