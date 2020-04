Ojcowie Instagrama wracają z nowym projektem, pozwalającym śledzić rozprzestrzenianie koronawirusa

Standardowym widokiem jest ten z danymi dotyczącymi dnia wczorajszego — ale jednym kliknięciem możemy zobaczyć jak sprawy miały się tydzień czy dwa tygodnie temu. Twórcy strony też w prosty sposób wyjaśniają jak działają ich dane: R t pozwala mierzyć jak szybko rozprzestrzenia się wirus. To średnia liczba ludzi którzy zostali zakażeni przez nosiciela koronawirusa. Jeżeli Rt wynosi więcej niż 1: wirus będzie się (szybko) rozprzestrzeniał, jeżeli poniżej 1.0 — to znak że stan jest na dobrej drodze do zatrzymania pandemii, bo rozprzestrzenianie wirusa zwalnia. Fajne podejście — nieco inne niż typowe mapy koronawirusa które zdobywają popularność. No i zdecydowanie mniej czasochłonne, niż Instagram ;-).