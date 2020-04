32 powiaty wolne od koronawirusa

W Polsce mamy 380 powiatów i miast na prawach powiatu, to najmniejsza jednostka administracyjna na poniższej mapce, która pokazuje liczbę potwierdzonych przypadków zarażenia koronawirusem. W tej chwili jest jeszcze 32 powiaty, w których nie ma ani jednego potwierdzonego przypadku. Trudno przy tym szukać jakichkolwiek zależności, bo powiaty w teorii wolne od zarażeń rozrzucone są po całej Polsce i jest to raczej dzieło przypadku. Na drugim końcu skali znajdziemy natomiast duże miasta, na czele z Warszawą, Wrocławiem, Radomiem czy Łodzią.

Mapka aktualizowana jest przez Fundację Ambasada Kultury, głównie wieczorem po komunikatach lokalnych stacji sanitarno-epidemiologicznych. Na dzień dzisiejszy jest to chyba najdokładniejszy podział, jaki można znaleźć w sieci. Trzeba przyznać, że nadal jest wiele miejsce w Polsce, gdzie liczba zakażeń koronawirusem jest raczej symboliczna. Może powinna to być wskazówka dla rządu, w których powiatach można rozpocząć proces powrotu do normalności wcześniej. Mowa tu chociażby o ponownym uruchomieniu szkół i przedszkoli.

Powyższa mapa informuje tylko o osobach zarażonych, jeśli szukacie informacji o wyleczonych i zgonach, to takie dane znajdziecie na mapie tworzonej przez Esri Polska. Tam jednak jest nieco mniejsza rozdzielczość, dane podawane są w podziale na województwa.