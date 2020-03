Tempo, w którym koronowirus rozprzestrzenia się w Polsce może wzbudzać niepokój, co widać zresztą w polskich sklepach spożywczych. To jeszcze nie powód do paniki, ale powoli zaczynamy jej ulegać. Aby uspokoić trochę nastroje, warto skorzystać z polskiej mapy koronowirusa w Polsce, gdzie będziecie mogli sprawdzić nie tylko aktualną liczbę osób zakażonych, ale i listę szpitali zakaźnych w Waszej okolicy.