Rozwój w obszarze IT: wybierasz start-up czy instytucję finansową?

Według badania społeczności IT zrealizowanego w 2020 r. najwięcej specjalistów IT (44,8%) pracuje w software house’ach. Na drugim miejscu znajduje się branża finansowo-bankowa (12,3%), natomiast szeroko pojęte usługi internetowe zajmują pozycję trzecią (8,1%). Branża IT jest dziś bardzo zróżnicowana, a deweloperzy czy administratorzy stale szukają nowych wyzwań. Ambicja i chęć pracy z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii sprawiają, że spora część z nich szuka możliwości rozwoju w start-upach. Czy jednak w rzeczywistości to właśnie tam rozwiną się najszybciej?

Przełomowe rozwiązania vs. monetyzacja

Różnorodność technologiczna i mnogość środowisk to codzienność pracy w… banku. Sektor finansowy to jedna z najbardziej zaawansowanych branż we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań IT, a co za tym idzie – miejsce do realizowania rozwojowych projektów. Polski sektor bankowy pod kątem rozwoju technologicznego należy do światowej czołówki, a rozwój usług bankowości internetowej związany jest nie tylko z budową własnej infrastruktury cyfrowej, lecz także z… przejmowaniem start-upów, które miały przełomowe rozwiązania! Czy zatem specjaliści IT pracujący w bankowości mają mniejsze wyzwania niż ci, którzy postawili na start-upy czy software house’y?

– Praca IT w banku wymaga nie tylko zrozumienia świata informatycznego, lecz także świata biznesowego. Bliska współpraca IT i biznesu w modelu agile pozwala nam dostarczać najlepsze rozwiązania i produkty dla naszych klientów, chcemy żeby aplikacje były maksymalnie użyteczne i przyjazne. I to jest chyba najlepsze w pracy w IT w banku, że wytwarzamy aplikacje, które są potrzebne klientom i ułatwiają im bankowanie, dostarczamy produkty szyte na miarę. W takim modelu pracy to jest najważniejsze i właśnie to sprawia mi osobiście największą satysfakcję – komentuje Michał Hoppel, lider obszaru IT w Tribe SME/MŚP w Santander Bank Polska.

Ile obszarów, tyle możliwości rozwoju

Sektor bankowy jest największym i jednym z najbardziej zaawansowanych odbiorców nowych rozwiązań technologicznych, dlatego w miejscach pracy takich jak Santander Bank Polska pracują eksperci w wielu dziedzinach. Administracja bazami danych, cyberbezpieczeństwo, analiza systemowa i biznesowa, programowanie z wykorzystaniem najnowszych frameworków, fullstack development, automatyzacja testów, CI/CD, customer journey specialist to jedne z wielu obszarów, do których poszukiwani są specjaliści. Santander Bank Polska stawia na różnorodny profil kandydata, dlatego oprócz doświadczonych ekspertów czy gotowych na rozwój studentów i absolwentów kierunków informatycznych w swoje szeregi zaprasza również pasjonatów IT z bardziej niszową wiedzą. Bo przecież każda z tych osób może zaproponować rozwiązanie, które zrewolucjonizuje przyszłość bankowości.

– W software house’ach ciężko o taki rozwój umiejętności. W Santander Bank Polska mamy szeroki przekrój możliwości rozwoju w IT, dlatego jestem w tym miejscu ponad 20 lat i co kilka lat czuję się, jakbym zmieniał pracę. Pracowałem już prawie we wszystkich obszarach naszego Banku, wszędzie robiłem zupełnie nowe rzeczy, nie zmieniając miejsca pracy. U nas ważny jest też kontekst Grupy Santander, ponieważ dzięki temu realizujemy wspólnie projekty o zasięgu ogólnoświatowym i możemy wymieniać się doświadczeniami z osobami z różnych krajów – komentuje Michał Hoppel, lider obszaru IT w Tribe SME/MŚP w Santander Bank Polska.

Nowoczesne technologie i współpraca zespołowa

Tworzenie i utrzymywanie systemów IT dla banku nie różni się znacząco od projektowania rozwiązań dla innych odbiorców. Specyfika tworzenia rozwiązań dla bankowości ma jednak to do siebie, że ważna jest współpraca na wielu etapach projektu, dlatego istotne jest dla nas, aby osoby rozwijające aplikacje, czyli w przypadku Santander Bank Polska około połowa specjalistów IT, wykazywały się dociekliwością i otwartością na rozwiązania innych członków zespołu. Tworząc innowacyjne rozwiązania oparte na najnowszych narzędziach i technologiach, zespoły pracują agile’owo, co w praktyce często oznacza, że pracują przy „jednym stole” – w grupach składających się z przedstawicieli różnych specjalizacji. Są to grupy cross funkcjonalne.

– W obszarze płatności dajemy szansę rozwoju dla specjalizacji deweloperskich w podziale na warstwę frontendową i backendową. Frontend polega na tworzeniu rozwiązań dla klienta lub aplikacji dostępnych dla pracowników Santander Bank Polska. Pracujemy w nowoczesnych technologiach typu Angular, przyciągamy wielu specjalistów stawiających na rozwój, ale ważne jest dla nas to, by te osoby poza wiedzą domenową wykazywały chęć do interakcji i współpracy. Niemniej nawet jeśli ktoś jest introwertykiem, a trafi do zespołu komunikacyjnie mocnego, to potrafimy znaleźć takim osobom miejsce, w którym będą się czuły dobrze. Jeśli chodzi o osoby rozwijające aplikacje backendowe, tutaj potrzebna jest głównie znajomość Javy i Spring Boot – wyjaśnia Tomasz Wasielewski, lider obszaru IT w Tribe Payments Santander Bank Polska, jednostki biznesowo technologicznej.

Tribe Payments to kolejny ciekawy obszar rozwoju, którego na próżno szukać w start-upach czy software house’ach. Jego pracownicy zajmują się wszystkimi systemami i procesami, które odpowiadają za komunikację transakcyjną ze światem zewnętrznym, czyli przelewami krajowymi, międzynarodowymi i ekspresowymi z oddziałów, aplikacji mobilnej czy bankowości internetowej. W całym zespole pracuje około 140 osób, w tym aż 40 specjalistów IT. To obszar, w którym wdrożona jest pełna automatyzacja pracy: testy automatyczne, Continuous Integration i Deployment, czyli bezobsługowe dostarczanie oprogramowania. Testerzy mocno integrują się z Dev Engineerami, czyli automatyzują testy, piszą skrypty testowe oraz rozwijają oprogramowanie ramię w ramię z inżynierami od oprogramowania. Podobnych jednostek w banku mamy wiele, różnią się tylko rozwijanym obszarem domenowym. Cechą wspólna jest technologia i budowa nowoczesnych rozwiązań.

Wyzwania przyszłości

Branża bankowa rządzi się swoimi prawami, ale jednocześnie daje ogromne możliwości rozwoju w wielu obszarach. To sektor o wyjątkowej dynamice zmian, rozwijający innowacyjne narzędzia przyszłości i szczególnie dbający o bezpieczeństwo tworzonych rozwiązań. Dynamika rozwiązań wynika z potrzeby dbania o klienta – mamy przecież sporą konkurencję na rynku – oraz z potrzeby dostarczania bezpiecznych rozwiązań, zmieniających się regulacji i dynamicznie zmieniającego się otoczenia. To wszystko wpływa na to, że praca w banku w obszarze IT jest niezmiernie ciekawa, mobilizuje do ciągłego rozwoju i nadążania nad nowymi trendami, aby nie zostać w tyle.

Jeśli udało nam się Cię zaciekawić, zapraszamy do zapoznania się z naszymi ofertami pracy. Do zobaczenia!