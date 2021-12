Święta z serwisem streamingowym CANAL+ online: 2 miesiące za 20 zł

Święta już za mniej niż trzy tygodnie, ale już teraz (od minionego poniedziałku) do końca grudnia możemy aktywować sobie na ten przedświąteczny okres i cały kolejny miesiąc dostęp do serwisu streamingowego Canal+ online za jedyne 20 zł - to daje nam zaledwie 10 zł miesięcznie na zapoznanie się z szeroką biblioteką filmów i seriali.

CANAL+ online to serwis streamingowy, w którym zastosowano najnowsze rozwiązania technologiczne i udostępniono w nim klientom szereg unikalnych treści z filmami i serialami. To sprawiło, że CANAL+ online z miesiąca na miesiąc z powodzeniem przedziera się do czołówki najpopularniejszych serwisów streamingowych w Polsce. Na dziś odwiedza ten serwis blisko 2 mln unikalnych użytkowników. Porównując tylko miesiąc wrzesień 2021 - ponad milion UU i październik 2021 - ponad 1,7 mln, mówimy o niesamowitym wręcz wzroście popularności.

2 miesiące dostępu do serwisu streamingowego CANAL+ online za 20 zł

Zanim przejdziemy do wspomnianych unikalnych treści z filmami i serialami, które z pewnością i przede wszystkim przyciągają nowych użytkowników do tej platformy streamingowej, warto wspomnieć o równie ważnej kwestii, a mianowicie zastosowanych technologiach, pozwalających na dostęp do nich praktycznie na każdym z nowoczesnych urządzeń, w dowolnym czasie i miejscu.

Z całą biblioteką CANAL+ online możemy zapoznać się z poziomu przeglądarki internetowej na komputerze czy laptopie, aplikacji mobilnej na iOS i Android, dekodera CANAL+ BOX 4K, aplikacji na telewizorach z systemem Tizen (Samsung) czy Android TV oraz przystawki Android TV oraz Apple TV. Do tego dochodzi obsługa technologii AirPlay oraz Google Cast, która pozwala na przesyłanie treści wideo na telewizory bez dodatkowych kabli.

CANAL+ nie zapomina też o jakości i wygodzie odtwarzania dostępnych materiałów. Większość z nich możemy oglądać w jakości Full HD z dźwiękiem stereo lub 5.1. W wybranych treściach VOD dostępna jest również możliwość zapisywania ich offline - przyda się jeśli wybieramy się w dłuższą podróż do rodziny na święta. Ciekawą i przydatną funkcją jest też ryb picture-in-picture, pozwalający zminimalizować okno z odtwarzanym materiałem i powrót do jednoczesnego przeglądania zawartości serwisu.

Co najważniejsze, jeśli korzystamy z serwisu na różnych urządzeniach, możemy w tym samym czasie odtwarzać dwa różne streamy, co przyda się w sytuacji jeśli dzielimy dostęp do CANAL+ online z bliską nam osobą.

Nie mamy tu żadnych długoterminowych zobowiązań, subskrypcje możemy wykupić na miesiąc, korzystając z wygodnych i bezpiecznych płatności kartą, no i w każdej chwili możemy z niej zrezygnować. W najnowszej promocji świątecznej nie będzie to konieczne, bo za 20 zł (regularna cena to 45 zł) możemy aktywować subskrypcję na cały miesiąc, a przez kolejny korzystać z niego całkowicie za darmo, co daje nam średnio 10 zł miesięcznie za dostęp do całej biblioteki VOD i kanałów CANAL+ na żywo.

Wybrane treści VOD dostępne na CANAL+ online

W serwisie streamingowym CANAL+ możemy zapoznać się z bazą aż 6 tysięcy godzin treści wideo na życzenie, do których dostęp możemy uzyskać online bez konieczności zaopatrywania się w antenę satelitarną i bez długoterminowego zobowiązania i konieczności podpisywania umowy.

Najbardziej atrakcyjną częścią oferty CANAL+ są produkcje oryginalne, że wymienię tu tylko świetne polskie produkcje Kruk. Czorny woron nie śpi, Klangor, The Office PL, Belfer, Król, Żmijowisko, Kruk. Szepty słychać po zmroku, Planeta Singli. Osiem historii - to oczywiście tylko kilka wybranych pozycji.

Ponadto dla fanów sportu dostępne są rozgrywki piłkarskie na żywo, rozgrywane w ramach polskiej ekstraklasy - PKO BP Ekstraklasa, czy chyba najbardziej atrakcyjnej brytyjskiej Premier League. Do tego LaLiga Santander, PGE Ekstraliga, SGP, WTA Tour czy NBA.

Nie brakuje tu też programów dokumentalnych, lifestyle'owych o kuchni i domu oraz edukacyjnych bajek dla dzieci.

Tak więc w ofercie CANAL+ online każdy z członków rodziny znajdzie coś dla siebie na święta i nie tylko. My wybraliśmy dla Was na ten okres zestaw tylko kilku filmów i seriali w poniższej tabelce:

Filmy Seriale Pasażer Your Honor Nieobliczalny Chapelwaite Uczciwy złodziej Kruk Pitbull. Ostatni pies Król Pitbull. Niebezpieczne kobiety Nadciąga noc (dostępny do 29.12, ale warto) Kamdesh. Afgańskie piekło Mystery Road Kapitan Paris Police 1900 Jezioro dzikich gęsi Pola krwi Czerwony pająk Ptak dobrego Boga Amok Planeta singli Na granicy Moloch Prawo krwi American Crime Story Wolny kraj Przesłuchanie

Oferta łączona - CANAL+ online z dostępem do Netflix lub HBO GO

Myślę, że zapoznanie się z całą ofertą samego CANAL+ będzie wymagało sporo czasu, ale jeśli chcecie w międzyczasie zajrzeć do innych serwisów streamingowych warto skorzystać z dwóch innych promocji w ofercie łączonej z Netliksem lub HBO GO.

CANAL+ online i Netflix w ofercie łączonej

W ofercie łączonej możemy aktualnie wykupić dostęp jednocześnie do dwóch serwisów streamingowych - CANAL+ online i Netflix w cenie zaledwie 40 zł przez pierwszy miesiąc (zaledwie 20 zł w drugim miesiącu i później 65 zł). Warto tu wspomnieć, iż oferowany jest tu pakiet Netflix Standard, kosztujący z osobna 43 zł miesięcznie - jednoczesne oglądanie na dwóch urządzeniach w wersji Full HD.

Obecnie w serwisie Netflix możemy się zapoznać z polską produkcją "W głębi lasu" czy "W lesie dziś nie zaśnie nikt”. Nie można też zapominać o zbliżającej się premierze drugiego sezonu serialu “Wiedźmin” - 17 grudnia. Do tego świetny serial "Dom z Papieru", "Sexify" czy bijący ostatnio wszelkie rekordy Squid Game.

CANAL+ online i HBO GO w ofercie łączonej

Jeśli podoba się Wam inna biblioteka filmów i seriali w postaci HBO GO, w parze z dostępem do CANAL+ możecie obecnie aktywować sobie dostęp i do tego serwisu, a za całość w pierwszym miesiącu zapłacicie zaledwie 30 zł (jedyne 10 zł w drugim miesiącu i później 55 zł).

Co znajdziemy w serwisie HBO GO? To oczywiście jeden z najpopularniejszych seriali w historii “Gra o Tron”, ale też polska serialowa produkcja “Wataha” czy serial “Sukcesja” - z najnowszym trzecim sezonem ze świetnymi notami na Filmwebie czy IMDb.

CANAL+ online i Netflix+HBO GO w ofercie łączonej

Dla osób, które nie mogą się zdecydować na dostęp do któregoś z tych serwisów, Netflix przygotował ofertę łączoną na CANAL+ online, Netflix i HBO GO w jednym pakiecie, z którym można zapoznać się przez pierwszy miesiąc za jedyne 50 zł (jedyne 30 zł w drugim miesiącu, później 75 zł).

W przypadku, gdy chcielibyśmy się zapoznać z każdym z tych serwisów z osobna łącznie musielibyśmy wydać przez miesiąc prawie 113 zł, czyli dużo taniej i wygodniej skorzystać będzie Wam teraz z oferty CANAL+. W tym pakiecie możemy sprawdzić bibliotekę filmów i seriali dostępną w każdym z nich i po pierwszym miesiącu zdecydować, który najbardziej spełnia nasze oczekiwania i pozostawić sobie wybrany z nich na kolejne miesiące.

Wszystkie te pakiety możemy aktywować bezpośrednio na stronie CANAL+. Znajdziemy tam wygodny konfigurator do łączenia pakietów, dzięki któremu szybko wybierzemy sobie dopasowany do naszych wymagań zestaw serwisów dostępnych obecnie w promocji świątecznej.

Warto pamiętać, iż pierwsza opisana wyżej promocja, czyli dwa miesiące CANAL+ online za 20 zł, dostępna jest od 6.12.2021 do 30.12.2021, a więc dzięki niej możliwe będzie przez całe święta i jeszcze w styczniu oraz nawet w lutym, oglądanie filmów i seriali na CANAL+ czy kanałów na żywo za jedyne 10 zł miesięcznie.

–

Artykuł powstał we współpracy z CANAL+