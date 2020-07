Jeśli ktoś będzie czuł potrzebę, to zamiast zdjęcia Telegram umożliwia teraz ustawienie wideo profilowego, które będzie odtwarzane w pętli. Kolejną nowością jest ulepszona funkcja „ludzie w pobliżu”, która powiadamia znajomych, gdy znajdziemy się niedaleko ich. Dodatkowo, na liście czatów obsługiwane będą teraz miniaturki multimediów, które otrzymujemy w wiadomościach – już nie będziemy musieli się zastanawiać, czy czekają na nas selfie, mem czy fajna fotka krajobrazu. Co więcej, miniaturki pojawią się też w powiadomieniach, a także w wynikach wyszukiwania, byśmy łatwiej mogli dotrzeć do tego, czego szukamy.

Telegram nie zwalnia. Nowa aktualizacja usprawnia działanie narzędzi, z których korzystacie na co dzień

Statystyki dla grup, kilka kont na Telegram Desktop

Telegram dodaje też statystyki grup, które dość wnikliwie analizują i pokazują, jak wypada aktywność członków grupy. Nie będę ukrywał, że przyglądając się krótkiemu wideo, jak wygląda to w przypadku naprawdę licznej grupy użytkowników, byłem pod niemałym wrażeniem. W obecnej chwili na takie dokładne dane mogą liczyć grupy posiadające minimum 500 członków, ale w przyszłości granica ta ma zostać obniżona do 100. Nowość pojawia się też w Telegramie Desktop (aplikacja na komputery), gdzie będzie teraz można wygodnie przełączać się pomiędzy trzema kontami bez wylogowywania się – wcześniej było to już dostępne w aplikacji na smartfonach.