Unigram to rewelacyjna alternatywa klienta komunikatora Telegram

Wolę Telegrama od Messengera i WhatsAppa

Tylko popularność wśród użytkowników sprawia, że Messenger czy WhatsApp wciąż znajdują się na moim smartfonie. Z przyjemnością zamieniłbym bowiem te komunikatory na Telegrama, któremu bez zaplecza w postaci Facebooka będzie dość ciężko dogonić konkurencję. Nie mniej, dość regularnie znajomych na liście kontaktów przybywa, dzięki czemu wymiana wiadomości na smartfonie czy komputerze z innymi osobami jest wygodniejsza. Właśnie ze względu na multiplatformowość i bardzo dobre aplikacje desktopowe Telegram pozostaje dla mnie numerem jeden. Od pewnego czasu sprawdzam alternatywną aplikację dla Windows 10 o nazwie Unigram i po premierze jej najnowszej wersji jest najlepszy moment, by ją wam polecić.

Unigram powstał z myślą o Windowsie

O ile głównej i oficjalnej aplikacji Telegram na Windows trudno mi cokolwiek zarzucić, o tyle Unigram powstawał z myślą o unifikacji interfejsu u innych elementów aplikacji z Windows 10. W efekcie mamy więc do czynienia z programem, który świetnie wpisuje się w styl okienek, co widać na każdym kroku. Lista kontaktów, zakładki, okno rozmowy, a także integracja z trybem ciemnym itp. Zmiana motywu kolorystycznego też wydaje się bliższa z tym, co można zrobić z Windows 10, dzięki czemu komunikator dobrze pasuje pod względem wyglądu do całego środowiska.

Ale na samym wyglądzie zalety Unigrama się nie kończą, bo program w wersji 4.0 wnosi kilka istotnych zmian i nowości. Dla osób posiadających naprawdę wiele rozmówców możliwe jest utworzenie katalogów (folderów) na rozmowy i grupować je tematycznie lub w inny sposób. Do tego dochodzą też kwestie powiadomień i ustawień dla każdego z folderów – można oprzeć się o domyślne lub masowo decydować o tym, jak będą działać i nas powiadamiać. W każdym z folderów można przypiąć dowolną liczbę czatów na szczycie listy – ponownie, takie rozwiązanie na pewno spodoba się najbardziej aktywnym użytkownikom.

Z kwestii multimedialnych Unigram ma naprawdę sporo do zaoferowania. Bardzo często używamy komunikatorów do wymiany plikami i o ile do teraz Telegram stawiał na przeciwieństwo cech Messengera, tak teraz oprócz pobierania możliwe jest wygodne streamowanie plików audio i wideo. Podczas wysyłania zdjęcia można nie tylko wybrać już, czy ma być wysłane jako obrazek, czy jako plik (zachowując 100% jakości), ale także go przyciąć, obrócić lub na nim zanotować oraz dodać czas samozniszczenia wiadomości. Co więcej, można też wybrać tryb albumu, dzięki czemu wysłanie wielu obrazków jednocześnie nie stworzy bałaganu w oknie rozmowy.

Unigram lepszy od Telegrama

Jaka jest faktyczna przewaga Unigrama nad Telegramem Desktop? Wspomniana edycja obrazków przed wysłaniem, wsparcie dla opcji udostępniania w Windows 10 i powiadomienia zintegrowane z systemowymi wraz z opcją szybkiej odpowiedzi w dymku. Nie mamy tu też denerwującego problemu z notyfikacjami Telegrama, które otwierają ostatnio aktywną rozmowę, zamiast konwersację z powiadomienia. Dla części osób ważna też jest obsługa dotykowa, która w przypadku Unigrama i Telegrama to niebo a ziemia.

Po pierwsze zachęcam do sprawdzenia Telegrama w ogóle, jeśli jeszcze go nie używacie. A po drugie do instalacji Unigrama ze Sklepu Microsoft, by wygodnie rozmawiać ze znajomymi na komputerze, zamiast co chwilę sięgać po telefon.