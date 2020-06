Zanim do Telegrama trafią rozmowy wideo minie jeszcze kilka miesięcy, ale nie oznacza to wcale, że komunikator nie będzie w miedzy czasie otrzymywał żadnych nowych rozwiązań. Wręcz przeciwnie. W App Store i Google Play pojawiła się właśnie aktualizacja wprowadzająca m.in. nowy edytor multimediów, który rozbudowuje dostępne od wielu lat narzędzia. Pierwszy edytor zdjęć pojawił się w komunikatorze w 2015 r. i już wtedy oferował wiele ciekawych rozwiązań. Teraz, 5 lat później, Telegram postanowił wprowadzić zmiany dzięki którym edycja multimediów będzie łatwiejsza i pozwoli na jeszcze lepsze dopracowanie zdjęć i wideo.

Zmieniła się ikonka edytora. Teraz dostaliśmy pędzel. Jego naciśnięcie podczas wysyłania zdjęcia lub filmu włączy edytor multimediów. Ten pozwoli na poprawę jakości zdjęć i wideo, zmianę parametrów (jasność, nasycenie, itp.), umożliwi dodanie rysunków, tekstów, naklejek, w tym tych animowanych. Teraz można też powiększać zdjęcia i filmy, co pozwoli na precyzyjne umieszczanie dodatkowych elementów. Dodanie animacji do statycznych obrazków sprawi, że te zmienią się automatycznie w pliki GIF. Sama sekcja z gifami również uległa zmianie. Przebudowany panel działa szybciej i gify wczytują się szybciej. Dodano wyszukiwarkę opartą na emocji, co pozwoli na ich dopasowanie pod najpopularniejsze emocje. Na karcie Trendy pojawiać się będą najpopularniejsze reakcje dnia, a naciśnięcie i przytrzymanie dowolnego gifa sprawi, że zostanie zapisany w lokalnej kolekcji ruchomych obrazków.

Telegram z nowym edytorem multimediów. Co jeszcze wprowadzono w nowej wersji komunikatora?

Edytor multimediów to jedno, ale nie mogło też zabraknąć innych nowości. Użytkownicy komunikatora w wersji na Androida otrzymują kilka funkcji sprawiających, że aplikacja będzie działać płynniej. A to za sprawą nowych animacji wysyłania, edytowania, czy usuwania wiadomości. Usprawniono też działanie odtwarzacza wideo, w tym jego paska nawigacyjnego i przycisków — te będą znikały dużo szybciej. Filmiki, które trwają mniej niż 30 sekund będą też automatycznie zapętlane (co można wyłączyć w ustawieniach). Zmianom uległ także interfejs zarządzania pamięcią podręczną aplikacji. Przechodząc do Ustawienia > Dane i przechowywanie > Wykorzystanie pamięci podręcznej zobaczycie zmiany ułatwiające sprawdzenie, co i ile zajmuje miejsca w pamięci Waszych urządzeń.