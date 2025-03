Rozmiar ma znaczenie. TCL zaprezentuje prawdziwe monstrum

TCL rozpoczyna swoją trasę po Polsce. Firma znana z produkcji m. in. telewizorów, zaprezentuje światu ekran o przekątnej 115 cali.

Już w marcu miłośnicy nowoczesnych technologii będą mogli na własne oczy przekonać się, jak wygląda prawdziwa innowacja. TCL ROADSHOW 2025 to wydarzenie, które zawita do największych polskich miast, oferując interaktywne strefy, liczne konkursy oraz prezentację najnowszych urządzeń producenta. Start już 12 marca w warszawskich Złotych Tarasach. Później wydarzenie przeniesie się do innych miast.

Reklama

TCL pokaże Polakom ile to 115 cali

TCL, marka znana z produkcji elektroniki użytkowej zamierza zorganizować wydarzenie w specjalnie przygotowanych strefach, które będzie można znaleźć w największych galeriach handlowych w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Wydarzenie to nie tylko okazja do przetestowania najnowszych telewizorów, tabletów i smartfonów, ale także szansa na udział w konkursach i zdobycie nagród, takich jak nowoczesne tablety TCL NXTPAPER 14.

Podczas TCL ROADSHOW 2025 odwiedzający będą mogli eksplorować trzy unikalne strefy tematyczne:

Strefa kinowa – prezentacja najnowszych telewizorów TCL, w tym 115-calowego ekranu MiniLED. Uczestnicy poznają różnice między technologiami MiniLED i OLED oraz przekonają się, jak nowoczesne matryce wpływają na jakość obrazu.

– prezentacja najnowszych telewizorów TCL, w tym 115-calowego ekranu MiniLED. Uczestnicy poznają różnice między technologiami MiniLED i OLED oraz przekonają się, jak nowoczesne matryce wpływają na jakość obrazu. Strefa gamingowa – dedykowana graczom, którzy będą mogli sprawdzić płynność obrazu w 144 Hz i przekonać się, dlaczego Tryb Gry jest kluczowy dla idealnej rozgrywki.

– dedykowana graczom, którzy będą mogli sprawdzić płynność obrazu w 144 Hz i przekonać się, dlaczego Tryb Gry jest kluczowy dla idealnej rozgrywki. Strefa artystyczna – przestrzeń dla kreatywnych umysłów, gdzie odwiedzający będą mieli okazję testować innowacyjne funkcje ekranów matowych i błyszczących w tabletach i smartfonach TCL.

Nie tylko obraz odgrywa kluczową rolę w technologii przyszłości. W TCL ROADSHOW 2025 nie zabraknie również wyjątkowych doznań dźwiękowych, dzięki współpracy TCL z renomowaną marką Bang & Olufsen. Odwiedzający przekonają się, jak zaawansowane technologie audio mogą przenieść jakość dźwięku na zupełnie nowy poziom.

Grafika: TCL