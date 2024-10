Apple zwariowało. Do tego filmu potrzebujesz sprzętu za 17 tys. zł!

Wydaje się, że Apple zapomniało o swoich goglach Vision Pro. Firma przestała o nich głośno mówić, a ich dostępność wciąż jest mocno ograniczona. W Polsce urządzenia nie ma w oficjalnej sprzedaży, a u naszych zachodnich sąsiadów kosztuje krocie. Za podstawowy model Apple Vision Pro w niemieckim Apple Store trzeba zapłacić 3999 euro, co w bezpośrednim przeliczeniu daje nam ok. 17293 zł. Na taki sprzęt z pewnością nie może sobie pozwolić przeciętny użytkownik urządzeń z logo nadgryzionego jabłka i – jeśli czeka na tego typu gogle – to dużo tańsze.

Apple jednak wciąż wierzy w swój rewolucyjny produkt, udostępniając jego użytkownikom nowe rozwiązania od strony oprogramowania, jak i rozgrywki. Do sieci trafił właśnie pierwszy zwiastun krótkometrażowego filmu, który został zapowiedziany kilka miesięcy temu, i który powstaje z myślą o Apple Vision Pro i możliwościach przeniesienia widzów do zupełnie nowego świata oferując im niedostępne wcześniej w domowych warunkach doświadczenia.

Submerged – film powstały z myślą o goglach Apple Vision Pro

W lipcu tego roku Apple zapowiedziało udostępnienie posiadaczom Apple Vision Pro specjalnie przygotowanych dla nich treści multimedialnych w formacie Apple Immersive Video. , który dostępny jest wyłącznie na goglach z logo nadgryzionego jabłka. Jak mówi Apple, format ten to niesamowita technologia opowiadania historii. Wykorzystuje 180‑stopniowe nagrania wideo 3D w rozdzielczości 8K, którym towarzyszy dźwięk przestrzenny, dzięki czemu przenosi widzów w sam środek akcji.

"Submerged" ma być pierwszym filmem krótkometrażowym wykorzystującym ten format. Za scenariusz i reżyserię odpowiada nagrodzony Oscarem Edward Berger, którego widzowie mogą znać m.in. z filmu "Na Zachodzie bez zmian", który w 2023 r. otrzymał statuetkę Oscara za najlepszy film międzynarodowy. W "Submerged" towarzyszymy załodze okrętu podwodnego z czasów II wojny światowej, która zmaga się z atakiem torpedowym. Film udostępniony zostanie na platformie Apple TV+, na goglach Apple Vision Pro już 10 października.