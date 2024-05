Co się z tym Słońcem dzieje? To najsilniejszy rozbłysk w ostatniej serii!

Rozbłyski słoneczne to gwałtowne wybuchy promieniowania elektromagnetycznego pochodzące z plam słonecznych na powierzchni Słońca. Choć Słońce znajduje się daleko od nas, takie rozbłyski mogą mieć bezpośredni wpływ na naszą planetę, szczególnie na systemy komunikacyjne i energetyczne.

Rozbłyski słoneczne są klasyfikowane na podstawie ich intensywności. Używa się w tym celu liter: A, B, C, M i X, gdzie klasa X oznacza najpotężniejsze wybuchy. W ramach każdej klasy istnieje dodatkowa skala od 1 do 10 (i więcej dla klasy X), która wskazuje na względną siłę rozbłysku. Ostatnio mieliśmy do czynienia z potężnym rozbłyskiem słonecznym klasy X8.7.

Tego typu rozbłyski zazwyczaj oznaczają przepiękne zorze polarne — również tam, gdzie byśmy się ich nie spodziewali (tak, jak ostatnio nad Polską). Według NOAA, ze względu na specyficzną lokalizację rozbłysku, nie powinni byliśmy spodziewać się zórz — poza zwykłymi obszarami występowania tego zjawiska. I co ciekawe, rozbłysk ten nie wywarł znaczącego wpływu na Ziemię — w sposób, który opisałem w leadzie.

Pomimo braku takich skutków teraz, rozbłyski klasy X mogą powodować inne problemy. Silne rozbłyski mogą prowadzić do zakłóceń fal radiowych na stronie oświetlonej przez Słońce. Zaobserwowano zakłócenia w transmisji radiowej na częstotliwościach 20 MHz i niższych w regionach takich jak Australia i wschodnia Azja.

Region AR3664, znajdujący się na powierzchni Słońca, jest szczególnie aktywny pod względem rozbłysków i to on jest odpowiedzialny za te ostatnie. Protony z tego regionu mogą podróżować wzdłuż tzw. spirali Parkera — "kosmicznej autostrady", która umożliwia szybkie przemieszczanie się cząstek ze Słońca na Ziemię.

Spirala Parkera, często przyrównywana do... zjeżdżalni wodnej, jest czymś w rodzaju struktury, w której naładowane cząstki przemieszczają się ze Słońca do Ziemi. Gdy cząstki docierają do ziemskiego pola magnetycznego, kierują się ku biegunom, gdzie odpowiadają za zorze polarne i zakłócenia w komunikacji radiowej.

Region AR3664 w nadchodzących dniach może odpowiadać za kolejne rozbłyski. Zjawiska te mogą przypominać "absorpcję czapy polarnej", doświadczyliśmy tego w lipcu 2023 roku, co wpłynęło na komunikację radiową samolotów podróżujących nad biegunami.

Rozbłyski słoneczne nie bez powodu fascynują naukowców — trzeba jednak pamiętać o tym, że oprócz zórz, niosą w sobie odrobinę niebezpieczeństw dla Ziemi. Słońce wchodzi w bardziej aktywną fazę, możemy spodziewać się częstszych i silniejszych rozbłysków, co sprawia, że monitorowanie "kosmicznej pogody" staje się coraz bardziej istotne. Na porządku dziennym mogą być takie przypadki jak ostatnio, gdy zorze wędrują nawet nad Polskę.