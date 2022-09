Rozbili samochód, żeby sprawdzić czy iPhone 14 zadzwoni po pomoc

Czy iPhone 14 zadzwoni po pomoc?

Jedną z nowych funkcji w iPhone 14/14 Pro jest automatyczna detekcja wypadków. Telefon przy pomocy wbudowanego akcelerometru i kilku innych czujników jest w stanie wykryć kiedy z dużą siłą w coś uderzymy, np. podczas wypadku samochodowego i ma sam powiadomić odpowiednie służby. Nie jest to nic nadzwyczajnego, bo de facto takie samo rozwiązanie jest już obecne we wszystkich nowych, sprzedawanych obecnie w Europie samochodach. W telefonach jednak do tej pory takiego automatu nie było, więc jeden z amerykańskich YouTuberów postanowił sprawdzić jak to działa.

Na szczęście nie próbował tego zrobić samemu siedząc za kierownicą auta, wszystko odbyło się w miarę bezpiecznych warunkach. Szczerze powiedziawszy oglądając filmik mam wrażenie, że dużo nie brakowało aby coś się komuś stało, np. słupom energetycznym wysokiego napięcia w okolicy. Nie mniej jednak udało się udowodnić to co najważniejsze, czyli że wspomniana przez Apple funkcja faktycznie działa. Telefon chwile (~20 sekund) po wypadku wykrył niebezpieczne zdarzenie i rozpoczął odliczanie trwające 10 sekund, po którym automatycznie zadzwoni na nr 112 (911 w USA) i wyśle informacje o swoim położeniu z systemu GPS. Odliczaniu towarzyszy głośny dźwięk, dzięki czemu mamy 10 sekund na reakcję aby nie wygenerować fałszywego alarmu.

Świetnie, że funkcja ta faktycznie działa, ale testowanie jej na otwartej przestrzeni, z autem nad którym nie ma się kontroli nie jest chyba najlepszym pomysłem. Tym razem nikomu nic się nie stało, i miejmy nadzieję, że nikt więcej na taki głupi pomysł nie wpadnie. To co miało zostać udowodnione, zostało pokazane na filmie.