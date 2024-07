DJI to marka kojarzona z wysokiej jakości dronami, kamerkami sportowymi i gimabalami, jednak teraz firma zdecydowała się na zaskakujący skręt w kierunku naziemnych pojazdów elektrycznych. Chiński producent chce najwyraźniej konkurować z takimi gigantami jak Specialized, bo nowym produktem DJI jest elektryczny rower górski z autorskim systemem napędowym.

Rower wyczynowy dopakowany technologią

Z rowerami jak ze smartfonami – możesz kupić model za kilkaset złotych, służący do podstawowych czynności, ale jeśli chcesz poczuć prawdziwą jakość, to musisz liczyć się ze znacznie większym wydatkiem. Ceny rowerów z segmentu premium potrafią sięgać nawet dziesiątek tysięcy złotych i to właśnie w tę kategorię chce wbić się DJI.

Amflow PL to elektryczny rower górski wykonany głównie z włókna węglowego, którego największą zaletą masa inteligentnych funkcji. Wyposażono go w cichy silnik o nominalnej mocy 250W i szczytowej 850W oraz wyjmowany akumulator o pojemności 800Wh – ten od 0 do 75% ładuje się w zaledwie półtorej godziny.

Ważący 19,2 kg Amflow PL posiada dwucalowy kolorowy wyświetlacz OLED z ekranem dotykowym, zintegrowany z ramą i dedykowaną aplikacją. Za pomocą apki możliwe jest odblokowywanie roweru i śledzenie wszystkich niezbędnych statystyk oraz danych. Przydatna jest także podczas ewentualnej kradzieży lub usterki – rower najpierw wyda alarm, a później wyśle powiadomienie o swojej lokalizacji.

Jeśli chodzi o udogodnienia jazdy, to warto wspomnieć o czterech trybach wspomagania pedałowania – producent wyróżnia tryb automatyczny który dostosowuje moc w zależności od oporu podczas jazdy. Poza tym znalazło się też miejsce na port USB do ładowania telefonu.

System napędowy Avinox inspirowany dronami

DJI chwali się nowym systemem napędowym Avinox, dzięki któremu rower może osiągnąć moment obrotowym na poziomie 120Nm, co ułatwia pokonywanie stromych wzniesień.

„Nasza wiedza w zakresie technologii baterii i silników zdobyta w dronach i systemach stabilizacji kamer doprowadziła nas do stworzenia Avinox. Rozszerzenie działalności DJI na ten obszar jest naturalnym krokiem, ponieważ opanowaliśmy technologie niezbędne dla systemu roweru elektrycznego, w zakresie niezawodnego rozwoju silników, zarządzania baterią, projektowania mechanicznego i inżynierii.” – Christina Zhang, starsza dyrektor ds. strategii korporacyjnej w DJI

Chiński producent coraz mocniej wchodzi też w rynek samochodowy. W Państwie Środka można już znaleźć niektóre modele aut, które korzystają z inteligentnych rozwiązań od DJI, a w ostatnim czasie na rynek trafiły też pierwsze stacje zasilania do elektryków.

Wracając do Amflow PL – elektryczny rower górski ma trafić do sprzedaży w czwartym kwartale tego roku, ale zanim optymistycznie zaplanujecie zakup, spójrzcie najpierw na przewidywaną cenę. Według wstępnych doniesień Amflow PL ma kosztować od 7 000 do 12 000 euro, co oznacza, że w najdroższej konfiguracji model ten będzie wyceniony na ponad 50 tys. zł. Co prawda w segmencie elektrycznych rowerów premium nie jest to może najdroższa propozycja, ale cena i tak będzie zaporowa dla zwykłego użytkownika.

Amflow PL ma początkowo pojawić się tej jesieni na terenie Niemiec, Wielkiej Brytanii i Australii – na temat dostępności w Polsce na ten moment brak informacji.

