Tęsknicie za Windowsem 95? Teraz możecie kupić nowy sprzęt z tym systemem

Ten komputer to gratka dla fanów retro. Jeżeli lubiliście Windowsa 95, koniecznie musicie go sprawdzić.

Ciężko jest wyjaśnić słowami, jaką różnicę w kwestii przystępności i intuicyjności systemów operacyjnych (i komputerów w ogóle) wprowadził na rynek Windows 95. Oczywiście, idea graficznego interfejsu użytkownika nie była wtedy nowością, ale szereg rozwiązań Microsoftu, jak Menu Start czy pasek zadań okazały się na tyle trafione, że znajdują się w każdym Windowsie po dziś.

Naturalnie więc Windows 95 stał się międzynarodowym hitem, dominując rynek i pozbywając się z niego innych systemów bazujących na DOS. Był to system, który ucementował dominację Microsoftu na rynku systemów operacyjnych i sprawił, że marka jest obecnie rynkowym liderem.

To też sprawia, że wiele osób ma pozytywne wspomnienia z Windowsem 95 - wiele programów, gier i innych narzędzi można bowiem uruchomić tylko na tym, starym systemie. Naturalnie - jednym z rozwiązań jest maszyna wirtualna, ale ta często nie oddaje specyfiki starego hardware'u. Dla takich osób pojawił się na rynku nowy produkt.

Kup nowy komputer z Windowsem 95 na pokładzie

Dziś sprzętów dla fanów retro nie brakuje - nowe wydania starych konsol, zabawek, a nawet telefonów komórkowych sprawiają, że retroentuzjaści na brak wyboru nie mogą narzekać. Jedną z opcji, na którą zdecydowanie powinni zwrócić uwagę to Pocket 386. Jest to urządzenie, które pochodzi od producenta takiego sprzętu jak Book 8086, który, jak sama nazwa wskazuje, korzystał z procesora 8086.

W tym wypadku mamy również bardzo podobną specyfikację. Procesor tutaj to Intel 80386, 8 MB DRAM i wymienną kartę VGA. Jest to więc komputer który bazuje na komponentach, które byłyby używane w pecetach 30 temu i paruje to z oryginalnym Windowsem 95. Dzięki temu pozbywamy się problemów z kompatybilnością i emulacją.

Urządzenie posiada też szereg portów, dzięki czemu możemy do niego podłączyć akcesoria z epoki, co jest idealne dla kogoś, kto ma już w swoim domu stworzony retro-setup. To akurat jest bardzo przydatne, ponieważ ze względu na swoje wymiary komputer nie posiada chociażby gładzika (ani nawet trackpointa) więc podłączenie myszki PS/2 jest w tym wypadku pierwszym, co powinniśmy zrobić.

Jeżeli chodzi o moc, to procesor pamiętający jeszcze lata 80'te na pewno nie będzie bestią wydajności. Owszem, możemy odpalić wszystkie tytuły, ale niektóre, jak np. Doom, potrafią mocno chrupnąć i raczej nie mają nic wspólnego z płynnością. Jest to bardzo mocno ironiczne, ponieważ dziś Dooma można odpalić na wszystkim, od kosiarek po lodówki. To tylko pokazuje, jak wiele może zmienić się w tak stosunkowo krótkim okresie.

Dla kogo więc jest taki komputer? Z pewnością jest to pozycja obowiązkowa dla kogoś, kto kolekcjonuje retrogadżety. Jednocześnie, jest bardzo duża społeczność osób, które zajmują się portowaniem gier na stare sprzęty czy wręcz pisaniem retrotytułów od nowa. Dostępność urządzeń z procesorami i pamięcią RAM z epoki jest bardzo niska, a maszyna wirtualna nie zawsze dobrze symuluje zachowania realnego hardware'u. Dlatego np. taki komputer może być świetny w kwestii np. sprawdzenia poprawności optymalizacji i kompatybilności.

Urządzenie można kupić za około 1500 zł na Aliexpress. Patrząc, jakie ceny osiąga dziś retroelektronika - nie jest to aż tak wygórowana cena.