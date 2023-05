Aplikacje dotyczące zdrowia psychicznego są dalekie od ideału

Zespół Mozilli postawił wziąć pod lupę najpopularniejsze aplikacje do dbania o zdrowie psychiczne, które można nazwać „terapią w aplikacji”. Sprawdzono je pod względem bezpieczeństwa i przetrzymywania danych użytkowników — co w przypadku aplikacji tego typu jest kluczowe ze względu na wrażliwą i delikatną tematykę. Okazuje się, że jest naprawdę daleko od ideału i możemy mieć powody do zmartwień.

Źródło: Depositphotos

Statystyki są przerażające. Zdecydowanej większości aplikacji nie można ufać

Mozilla postanowiła ponownie przyjrzeć się 27 aplikacjom, które ujęła w swoim poprzednim badaniu, wliczając w to takie programy jak Calm, Youper i Headspace, oraz zbadać 5 nowych aplikacji, o które prosiła publiczność. Wszystkie jednak dotyczyły zdrowia psychicznego, medytacji czy modlitwy. Łącznie więc wzięto pod uwagę 32 aplikacje.

Ze wszystkich aplikacji aż 22 uzyskały najbardziej wątpliwy status Mozilli i zostały oznaczone jako takie, którym pod żadnym pozorem nie można ufać i nie powinno się udostępniać im naszych danych. Co prawda zeszłoroczne badanie wypadło nieco gorzej — wtedy 23 pozycje dostały „czerwoną etykietę” — lecz jest to niewątpliwie marne pocieszenie. Mozilla przyznała również, że 17 aplikacji z 27 badanych w zeszłym roku uzyskała podobnie słabe, a czasem nawet i jeszcze gorsze wyniki, niż poprzednio.

Źródło: Depositphotos

Która aplikacja wypadła najgorzej?

Najgorzej wypadła jednak aplikacja, która została badana po raz pierwszy. Chodzi o Replika: My AI Friend, która została jakiś czas temu całkowicie zbanowana we Włoszech ze względu na obawy o prywatność danych, a zespół Mozilli stwierdził, że może być to najgorsza aplikacja pod względem bezpieczeństwa, jaką kiedykolwiek badali — co jest ogromnym negatywnym wyróżnieniem, mając na uwadze to, ile badań już Mozilla przeprowadziła.

Chatbot, który ma być naszym przyjacielem i wspierać nas w każdej sytuacji, wypada zwyczajnie tragicznie — i jego zablokowanie we Włoszech było świetną decyzją. Mozilla zaznacza, że aplikacja ta nie spełnia żadnych minimalnych kryteriów bezpieczeństwa.

Źródło: Depositphotos

Sporym zawodem okazała się również aplikacja BetterHelp, która za plecami użytkowników, obiecując pełną dyskrecję i prywatność, rozdaje ich dane firmom, z którymi współpracuje — między innymi Facebookowi (Mecie) oraz Snapchatowi. Pride Counseling (należąca do BetterHelp), Talkspace, Headspace i Shine również dostały negatywne wyróżnienie, a takie pozycje jak Better Stop Suicide, Liberate i RAINN nie są już wspierane, więc naturalnie ich bezpieczeństwo spada.

Są jednak pozytywne strony. Która aplikacja jest najbardziej bezpieczna?

Nie wszystkie aplikacje zaliczyły jednak regres w kwestii bezpieczeństwa. Youper został uznany za najbardziej udoskonalony z całej grupy. Aplikacja przeanalizowała swój sposób gromadzenia danych i zaktualizowała wymagania dotyczące zasad dotyczących haseł, aby konta użytkowników były mniej podatne na ataki.

Aplikacje takie jak Moodfit, Calm, Modern Health i Woebot również ulepszyły swoją politykę prywatności od ostatniego badania. Najlepiej oceniane aplikacje to jednak Wysa i PTSD Coach — zespół Mozilli otwarcie przyznaje, że te propozycje przewyższają inne aplikacje pod względem prywatności i bezpieczeństwa.

Mozilla przygotowała również krótkie poradniki, co zrobić, żeby w jak najbardziej bezpieczny sposób korzystać z aplikacji, które otrzymały słabe noty. „Czerwona etykieta” wcale nie oznacza, że musicie przestać korzystać z tych propozycji — ale czy powinniście to zrobić? Odpowiedź wydaje się oczywista. Niestety kłopoty dotyczące bezpieczeństwa naszych danych to w obecnych czasach niezwykle powszechny problem, który — jak widać — jest obecny nawet w najbardziej delikatnych przypadkach.

Źródło, grafika wyróżniająca: Mozilla