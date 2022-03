Po pierwsze. Tak, rosjanie mają firmę która składa telefony, oczywiście w Chinach. Co do systemu – Huawei zaprzecza. Ale…

Zacznijmy od smartfonów. Rosyjski producent, choć to słowo w tym przypadku jest raczej nadużyciem, bardziej pasuje słowo dystrybutor, nazywa się BQ Mobile. Działa od 2013 r. a na jego urządzeniach widnieje tylko napis BQ. Niemal identyczny jak BQ, którego właścicielem jest hiszpańska firma Mundo Reader. Produkowała ona smartfony do 2020 roku (m.in. próbowała zdobyć rynek urządzeniami z systemem Ubuntu). Ostatecznie jednak się poddała, zmieniła profil swojej działalności i wycofała z rynku smartfonów.

Sąd sądem, ale sprawiedliwość…

Wcześniej zdążyła jeszcze wystąpić do Moskiewskiego Sądu Arbitrażowego z roszczeniem przeciwko Antares LLC (czyli BQ Mobile ) o ochronę wyłącznych praw do znaku towarowego. Europejska firma zażądała odszkodowania w wysokości 3 mln rubli, ale sąd stanął po stronie Rosjan.

Mundo Reader zwracał się również do Rospatentu z prośbą o unieważnienie rejestracji znaku towarowego BQ Bright & Quick przez rosyjską firmę, ponieważ jej zdaniem jest łudząco podobny do jej własnej marki. Oczywiście bezskutecznie.

BQ Mobile tłucze w Chinach przestarzałe technologicznie urządzenia ze starą wersją Androida, ale ponieważ sprzedaje je bardzo tanio, udało mu się w Rosji zdobyć całkiem spory kawałek tamtejszego rynku (około 7 proc.).

Skutki agresji

Po rosyjskiej napaści na Ukrainę na firmę zostały nałożone sankcje i Google zaprzestał certyfikacji smartfonów BQ. Na nowych urządzeniach jest więc Android, ale nie ma dostępu do Google Mobile Services. Czyli identycznie, jak w smartfonach Huawei.

Władimir Buzanow, dyrektor generalny BQ, potwierdził, że jego firma otrzymała informację od Google, że prawo USA zabrania świadczenia usług do Rosji, w tym eksportu, reeksportu oraz dostarczania oprogramowania i technologii amerykańskiego pochodzenia do Rosji. To oznacza, że już certyfikowane urządzenia będą nadal działać normalnie, ale na nowych nie będzie dostępu do aplikacji Google.

Huawei od kilku lat starają się rozwinąć Huawei Mobile Services (HMS), który jest Androidem z zamiennikami Google. Na systemie HarmonyOS pracują wszystkie telefony i urządzenia ekosystemu tej firmy sprzedawane w Chinach.

A według najnowszych doniesień rosyjski BQ Mobile testuje właśnie chiński HarmonyOS Huawei. Firma będzie chciała wypuścić smartfon z tym systemem w drugiej połowie roku.

Co na to Huawei? Firma odpowiedziała, że nie planuje wprowadzać smartfonów z HarmonyOS na rynki zagraniczne. „Jesteśmy bardzo wdzięczni za zainteresowanie i oczekiwania wszystkich użytkowników HarmonyOS. Jednak na razie nie ma planów wprowadzenia telefonu z HarmonyOS za granicą”. Tak brzmi jej oświadczenie.

To jednak oznacza, że za granicą nie będzie smartfonów Huawei z HarmonyOS. Nie ma mowy o urządzeniach firm trzecich. I do takiej opcji Huawei się nie odnosi.

HarmonyOS został opracowany przez Huawei do pracy na wielu urządzeniach, które łączą się ze sobą. Może obsługiwać telefon komórkowy, tablet, zegarek, samochód, Internet rzeczy (IoT).

