Dzień Zwycięstwa w Rosji nie odbył się tak, jak planowano

9 maja to specjalna data dla całej Rosji. Tak zwany “Dzień Zwycięstwa” upamiętnia zwycięstwo ZSRR nad nazistowskimi Niemcami podczas II wojny światowej. Wszyscy obywatele kraju, który zaatakował zbrojnie Ukrainę ponad dwa miesiące temu, włączając dziś telewizję musieli przeżyć delikatny szok.

Kiedy Władimir Putin szykował się na przemowę do swojego narodu z okazji parady z okazji Dnia Zwycięstwa, rosyjska telewizja po raz kolejny została zhakowana. Cyberprzestępcy uderzyli w idealny dzień na szerzenie antywojennych haseł. Opisy programów brzmiały bowiem następująco:

Krew tysięcy Ukraińców i setki zamordowanych dzieci jest na waszych rękach

Telewizja i władze kłamią

Nie dla wojny

Atakom hakerskim uległa telewizja oraz największe strony internetowe. Antywojenne hasła widniały dosłownie wszędzie

BBC podaje, że ataki dotyczyły głównych kanałów, takich jak Channel One, Rossiya-1 i NTV-Plus. The Washington Post informuje jednak, że te same kwestie pojawiały się się na platformach giganta Yandex, oraz na RuTube, rosyjskiej odpowiedzi na YouTube. Atakowi uległa zatem nie tylko telewizja, ale również główne strony internetowe obecne w kraju zarządzanym przez Władimira Putina.

Reuters donosi, że jest do końca jasne, kto stoi za dzisiejszym atakiem. W poprzednich miesiącach zdecentralizowany hakerski kolektyw Anonymous przyznał się do zhakowania rosyjskiej telewizji, w której postanowili wyświetlić nagrania z Ukrainy, przedstawiające prawdziwe oblicze wojny - to oczywiście był zabieg, który miał zwalczyć prorosyjską propagandę.

Unsplash @luthermeb

Wypowiedź Władimira Putina na temat wojny na Ukrainie

Mimo ataków, prezydent Rosji postanowił pojawić się na paradzie i przemówić do narodu. Padło kilka słów na temat wojny na Ukrainie, lecz żadne konkrety - sam akt napaści był oczywiście nazywany “specjalną operacją wojskową”, która była „nieunikniona” i była to “jedyna słuszna decyzja”.

Głos postanowił zabrać również prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, mówiąc: „Wtedy wygraliśmy. Teraz też wygramy.” Mężczyzna na nagraniu powiedział również: „Walczymy o wolność naszych dzieci i dlatego wygramy… Już niedługo na Ukrainie będą dwa dni zwycięstwa”. Wszyscy miejmy nadzieję, że tak właśnie będzie.

Źródło: Deadline

Obrazek wyróżniający: Ahmed Zayan dla Unsplash