Wszystko dzięki nowej funkcjonalnosci Rossmann GO, uruchomionej w aplikacji mobilnej Rossmann PL 1 grudnia. Nowa wersja aplikacji obsługującej Rossmann GO pojawiła się w Google Play przedwczoraj, wczoraj z rana z kolei udostępniona została w App Store.

Czym jest Rossmann GO?

W dużym skrócie, to funkcjonalność pozwalająca samodzielnie robić zakupy w drogeriach Rossmann, skanując smartfonem kody kreskowe potrzebnych produktów i wkładając je bezpośrednio do naszej torby. Po zakończeniu zakupów mamy dwie opcje płatności do wyboru – albo bezpośrednio w smartfonie, albo przy kasie zwykłej lub samoobsługowej przez zeskanowanie zbiorczego kodu QR naszych zakupów.

Marcin Grabara, wiceprezes Rossmann:

Rossmann GO to nowy sposób robienia zakupów w naszych drogeriach, z możliwością płacenia przy użyciu płatności mobilnych w telefonie, bez konieczności podchodzenia do kasy. Według nas to najprzyjemniejsza forma kupowania prezentów i robienia bożonarodzeniowych sprawunków – bez przekładania z koszyka do plecaka lub torby czy oglądania się na przedświąteczny tłok przy kasie.

Zakupy z Rossmann GO z płatnością w aplikacji

Zacznijmy od najwygodniejszej opcji zakupów, czyli z płatnością w smartfonie. W pierwszej kolejności, jeszcze przed przyjściem do sklepu, warto uzupełnić dane do elektronicznej faktury, która zastąpi nam fizyczny papierowy paragon.

W przypadku osoby fizycznej podajemy tu tylko nasze dane osobowe, adres e-mail, na który dodatkowo przyjdzie nam faktura oraz adres zamieszkania.

Po ich uzupełnieniu możemy przejść do zakupów. W tym celu uruchamiamy przycisk skanera kodów produktów – w dolnym menu drugi od lewej strony i skanujemy potrzebne nam produkty.

Po udanym zeskanowaniu produktu, wyświetla się nam informacja, że dodany został do naszej listy zakupowej, którą w każdej chwili możemy podejrzeć i sprawdzić czy prawidłowo się dodały, zwłaszcza jeśli chodzi o sztuki. Osobiście zdarzyło mi się przypadkowo dwa razy zeskanować jeden produkt i naliczyło mi dwie sztuki na liście.

Co ważne, jak widać na mojej liście, automatycznie naliczają się nam rabaty za wybrane produkty, które widzimy na półkach, stąd niższa końcowa kwota do zapłaty.

W celu finalizacji zakupów klikamy przycisk – Płacę i wybieramy formę płatności. Do wyboru mamy kartę płatniczą, BLIKA, Apple Pay/Google Pay, płatność online przez bramkę płatniczą lub płatność przy kasie. Wybrałem tu Apple Pay, całość przebiegła błyskawicznie – zakupy gotowe.

Zakupy z Rossmann GO z płatnością przy kasie

Nieco bardziej wydłużona jest ostatnia na liście opcja płatności przy kasie. Zakupy robimy tak samo, czyli skanujemy wybrane produkty, wkładamy do torby i sprawdzamy finalną listę zakupów.

Po skompletowaniu całości, podchodzimy do kasy i skanujemy wyświetlony na ekranie smartfona kod QR naszych zakupów skanerem umieszczonym pod kasą.

W tym momencie automatycznie powinna nam wyświetlić się na kasie lista naszych produktów bez konieczności ich ponownego skanowania, akceptujemy ją i przechodzimy do płatności.

Tutaj do wyboru mamy płatność kartą, BLIKIEM lub kartą podarunkową. Jeśli chcemy zapłacić gotówką możemy podejść do kasy z obsługą, gdzie sprzedawca sam zeskanuje nasz kod QR ze smartfona i przyjmie gotówkę za nasze zakupy.

Wszystkie zakupy zrobione w smartfonie, zarówno te z płatnością przy kasie jak i w smartfonie, wyświetlają się nam na liście historii zakupów Rossmann GO, możemy je podejrzeć, jak również sprawdzić fakturę do nich. Taka sama przychodzi później dodatkowo na nasz adres e-mail.

Słowem podsumowania

Rossmann GO rzeczywiście robi różnicę, zwłaszcza w sytuacji, gdy w drogerii mamy większą liczbę klientów. Zakupy ze skanerem w smartfonie są wtedy dużo szybsze i wygodniejsze, nie musimy na koniec podchodzić z nimi do kasy, stać w kolejce i wykładać ich później na ladę. Do samej finalizacji zakupów wystarczą w zasadzie dwa kliknięcia i autoryzacja odciskiem palca w smartfonie.

—

Artykuł powstał we współpracy z Rossmann Polska.