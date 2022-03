Rosja potencjalnym sprawcą ataku hakerskiego na europejskie satelity

Pod koniec lutego tuż przed rozpoczęciem rosyjskiej inwazji, ukraińskie służby zanotowały serię cybernetycznych ataków wymierzonych w krajową infrastrukturę. Ucierpiała wtedy między innymi satelitarna usługa szerokopasmowa, zakłócając tym samym wojskową komunikację. Według anonimowych urzędników powiązanych z amerykańskim wywiadem za atakami stoją rosyjscy hakerzy wojskowi.

Rosyjski GRU prześwietlony przez amerykański wywiad

Jak donosi The Washington Post, analitycy wywiadu Stanów Zjednoczonych posiadają informacje, które pozwalają powiązać Rosję z atakiem na infrastrukturę satelitarną. Rząd USA nie wystosował do tej pory żadnego potwierdzającego komunikatu, jednak dziennikarzom Washington Post udało się dotrzeć do informatorów, którzy po zapewnieniu anonimowości zdradzili kilka szczegółów tej sprawy.

Za atak miał odpowiadać Główny Zarząd Wywiadowczy, rosyjska agencja, zajmująca się szeroko pojętym wywiadem. Jednostka posiada doświadczenie w operacjach cybernetycznych przeciwko Ukrainie. W 2014 roku GRU włamało się do Centralnej Komisji Wyborczej, a w 2015 i 2016 odcięli prąd w niektórych częściach kraju, dokonując ataku na krajową sieć energetyczną.

Według wysoko postawionego urzędnika administracji Bidena GRU wykradło w ubiegłym miesiącu ukraińskie dane wywiadowcze, pozyskują informacje o wojskowych sieciach komputerowych. Joe Biden doradził amerykańskim przedsiębiorstwom podjęcie dodatkowych środków ostrożności, aby ustrzec się przed rozwijającymi się działaniami rosyjskiego wywiadu. Podobne zalecenia dla dostawców łączności satelitarnej wystosowały FBI i CISA przestrzegając przed możliwymi atakami hakerskimi ze strony putinowskich służb specjalnych. W czwartek Departament Sprawiedliwości opublikował akty oskarżenia przeciwko czterem Rosjanom z zarzutami cyberataków wymierzonych w USA. Hakerzy odpowiedzialni są za szereg kampanii phishingowych, targetowanych na agencje rządowe oraz tysiące amerykańskich firm. Atmosfera między USA a Rosją zagęszcza się z dnia na dzień. Czy jesteśmy świadkami początków cybernetycznej powtórki zimnej wojny?

