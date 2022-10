Wielkie wydarzenie i początek pewnej ery

Rolls-Royce Motor Cars zaprezentowało dziś Spectre - pierwszy elektryczny samochód marki w historii. Nie ma wątpliwości, że jest to niezwykle przełomowe wydarzenie i początek nowej ery.

RR zapewnia, że odczucia z jazdy Spectre będą identyczne, jak w przypadku wszystkich modeli produkowanych od 1904 roku. W przypadku tej marki nie musimy raczej poddawać wątpliwości tego, czy uda jej się coś takiego osiągnąć - jeden z producentów należących do koncernu BMW zdążył nas już przyzwyczaić do samochodów najwyższej jakości, które zwyczajnie są definicją luksusu. Warto również zaznaczyć, że Spectre jest początkiem drogi, jaką Rolls-Royce przejdzie do 2030 roku, kiedy cała linia pojazdów zostanie zelektryfikowana. Torsten Müller-Ötvös, Chief Executive Officer w Rolls-Royce Motor Car przyznał:

Spectre posiada wszystkie cechy, które stanowią o legendzie marki. Ten niesamowity samochód - stworzony od podstaw jako nasz pierwszy w pełni elektryczny model - jest cichy, potężny i pokazuje jak doskonale Rolls-Royce jest przygotowany do elektrycznej motoryzacji. W pełni elektryczny napęd samochodu zapewni marce trwały sukces i pozycję, a przy okazji uwypukli cechy, która sprawiają, że Rolls-Royce jest Rolls-Roycem. Spectre definiuje kierunek przyszłego rozwoju naszej marki i w pełni odpowiada na wezwania najbardziej wymagających osób: by podnieść jakość doświadczeń, jaką daje jazda z napędem elektrycznym. Spectre jest przede wszystkim Rolls-Roycem, a dopiero potem samochodem elektrycznym.

Obok tego czarującego designu nie można przejść obojętnie

Elektryczne Super Coupé robi ogromne wrażenie już na pierwszy rzut oka. Jak zdradza RR, podczas prac nad zasadniczymi szkicami Spectre, zespół kreatywny inspirował się konceptami współczesnych jachtów, szczególnie ich prostą i precyzyjną linią, a do tego inteligentnym wykorzystaniem refleksów i zastosowaniem przewężeń w celu uzyskania budzącej emocje sylwetki.

Co rzuca się w oczy to grill Pantheon, który jest najszerszy spośród wszystkich modeli Rolls-Royce’a i dodatkowo podświetlany przez diody LED, rozświetlające wypiaskowane tylne powierzchnie każdej lamelki. Rolls-Royce Spectre otrzymał również nieco przeprojektowaną figurkę Spirit of Ecstasy - a grill, poza tym, że robi ogromne wrażenie wizualne, wzmacnia rekordowy współczynnik oporu, którego wartość wynosi jedynie 0,25 cd. To sprawia, że elektryczny Spectre jest najbardziej aerodynamicznym modelem w historii marki.

Warto również zwrócić uwagę na podział świateł, co jest hołdem złożonym duchowemu przodkowi, czyli Phantom Coupé. Ostra pionowa linia maski Spectre przyciąga oko w stronę tyłu i monolitycznych boków samochodu. 23-calowe koła dodają całości uroku.

Największe wrażenie robi jednak wnętrze samochodu, które ma “kosmiczny” klimat. Firma chwali się, że Rolls-Royce Spectre może mieć drzwi Starlight Doors z 5876 delikatnie rozświetlonymi „gwiazdami”. To jednak nie wszystko - nocny wątek przywołuje również rozświetlona deska rozdzielcza EV, zawierając tabliczkę z nazwą modelu otoczoną ponad 5,5 tysiącami gwiazd.

Latający dywan z zaawansowaną cyfrową inżynierią

Rolls-Royce Spectre posiada również zawieszenie Planar, które zapewnia uczucie “jazdy na latającym dywanie”. Co to oznacza? Dzięki reakcjom kierowców na warunki na drodze, Planar jest w stanie rozłączyć poprzeczne stabilizatory pozwalając każdemu kołu pracować niezależnie, co zapobiega wstrząsom powstającym, gdy jedna część samochodu napotyka na nierówność na drodze. System umożliwia również redukcję innych niedogodności powodowanych przez braki w nawierzchni. Jadąc Spectre zwyczajnie nie będziemy czuli żadnego dyskomfortu - idealne rozwiązanie na polskie drogi.

Firma zwraca również uwagę na to, że Spectre jest najbardziej zsieciowanym Rolls-Roycem w historii. RR wdrożyło bowiem system „Decentralised Intelligence”, który jest w stanie odbierać i procesować informacje od sporej liczby czujników obecnych w samochodzie, które zarządzają wieloma funkcjami. Rolls-Royce informuje, że dzięki przetwarzaniu tak ogromnej porcji danych i wykorzystaniu ich do ulepszenia dokładności bezpośredniego przekazywania mocy z napędu na koła, inżynierowie marki mogli opisać wrażenia zapewniane przez Spectre jako coś podobnego do „Rolls-Royce’a w wysokiej rozdzielczości” w dziedzinie szybkości i dokładności odpowiedzi silnika na różnorakie warunki drogowe i pogodowe panujące na całym świecie.

Jakim zasięgiem będzie mógł pochwalić się Spectre?

Zasięg Spectre ma wynieść 520 km WLTP. Dostępny moment obrotowy to 900Nm z napędu o mocy 430 kW. Do tego szacuje się, że od 0 do 100 km/h Spectre przyspieszy w 4,5 sek. Wymiary samochodu prezentują się za to następująco:

Liczba drzwi / miejsc 2 drzwi / 4 miejsca Długość pojazdu 5453 mm / 214,685 in Szerokość pojazdu 2080 mm / 81,889 in Wysokość (bez ładunku) 1559 mm / 61,377 in Rozstaw osi 3210 mm / 126,378 in Promień skrętu 12,7 m Waga 2975 kg

Rolls-Royce Spectre - cena i data premiery

Zamówienia na pierwsze EV od Rolls-Royce’a można już składać. Pierwsi klienci otrzymają swoje samochody w 4 kwartale 2023.

Jeśli chodzi o cenę, to Spectre będzie pozycjonowany pomiędzy Cullinanem a Phantomem - czyli od 1,8 mln zł do 2,1 mln zł. Wychodzi więc na to, że za ekskluzywnego elektryka przyjdzie nam zapłacić około 2 mln PLN.

Źródło: Informacja prasowa