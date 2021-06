Netflix uratował ten serial i pokazuje zwiastun nowego sezonu Rojst ’97

Już pierwsze materiały dotyczące nowych odcinków „Rojsta” dawały sporo nadziei na to, że twórcy 2. sezonu nie popełnią błędów z finału 1. serii, a pełen zwiastun „Rojst ’97” wydaje się to potwierdzać. Przez pierwsze odcinki „Rojst” na Showmax trzymał w napięciu, skrupulatnie budował atmosferę, a my wręcz tonęliśmy bagnie dezinformacji wraz z bohaterami. Seans był niezwykle emocjonujący, także ze względu na oprawę wizualną, bo odtworzenie lat 80. wypadło znakomicie, choć niektórzy zwracali uwagę na drobne wpadki w scenografiach.

Tęsknicie za Marvelem na Netfliksie? Ten serial sprawi, że przestaniecie

Zwiastun Rojst ’97

Rozwiązanie zagadki nie spotkało się jednak z przychylnością widzów, za co twórcy prawdopodobnie będą chcieli się zrehabilitować w 2. sezonie. Zapowiedź wideo wskazuje bowiem na to, że „Rojst ’97” nie będzie opowiadał tylko o nowej sprawie, ale Zarzycki i Wanycz będą wciąż ścierać się o to, czy powinno dojść do ujawnienia prawdy w innym śledztwie. Pierwszy będzie dążył do odkrycia tajemnicy naciskając na współpracę Wanycza, a drugi z dziennikarzy będzie odtrącać każdą propozycję zachowując własną wiedzę na temat tajemniczych zdarzeń tylko dla siebie. Być może scenarzyści pokusili się o spory twist w tej historii, by zmazać plamę po finale 1. sezonu?

Wydarzenia w „Rojst ’97” rozgrywają się w tytułowym 1997 roku, więc przenosimy się z akcją o około dekadę do przodu. Pojawiają się nowi bohaterowie grani przez Magdalenę Różczkę oraz Łukasza Simlata – to śledczy Jass i Mika, którzy przyjeżdżają zająć się sprawą śmierci chłopca, którego ciało odnaleziono dopiero po powodzi. Miejscem zbrodni jest Las na Grontach. Czy tym razem również będziemy mieli do czynienia z czymś więcej niż zwykłym zabójstwem?

Data premiery Rojst ’97

Premiera „Rojst ’97” zaplanowana jest na 7 lipca i tego dnia Netflix udostępni wszystkie odcinki nowego sezonu na swojej platformie.