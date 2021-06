Tęsknicie za Marvelem na Netfliksie? Ten serial sprawi, że przestaniecie

W obsadzie „Sandmana” znaleźli się Tom Sturridge jako Sen — jednego z Nieskończonych, Gwendolyn Christie jako damskie wcielenie Lucyfera, Sanjeev Bhaskar i Amid Chaudry jako Kain i Abel, Charles Dance jako Roderick Burgess, Vivienne Acheampong jako Lucienne oraz Boyd Holbrook jako Koryntczyka.

Jean Claude Van Damme w filmie Netfliksa – dziwny zwiastun „Ostatniego najemnika”

Czy „Sandman” zetrze plamę po serialach Marvela?

Jestem naprawdę ciekaw, czy ewentualny sukces „Sandmana” spowodowałby, że DC byłoby skłonne użyczyć Netfliksowi praw do kolejnych postaci, na przykład w celu zbudowania mini-uniwersum na tej platformie. Być może wnioski zostały wyciągnięte po tym, co stało się z „Defendersami”, którzy jeszcze przed usamodzielnieniu się Disney+ nie byli atrakcyjnym widowiskiem. „Daredevil” zaczął z wysokiego C, ale później renoma seriali została utracona, co też pozostawiło twardy orzech do zgryzienia Marvelowi, który mógłby wymienić wszystkich aktorów, ale wielu fanów nie widzi nikogo innego w rolach Daredevila i Punishera niż Charile Cox i Jon Bernthal.

Takiego Lokiego uwielbiamy. Oceniamy nowy serial Marvela

Wideo zza kulis Sandman – serialu Netfliksa

Jak na razie nie wiemy, kiedy w ogóle można spodziewać się premiery „Sandmana” na Netflix, ponieważ proces twórczy cały czas trwa, ale jeśli mielibyśmy próbować strzelać, to chyba dość prawdopodobnym terminem będzie jesień tego roku. A jest na co czekać, bo materiał wideo zza kulis pokazuje, z jakim rozmachem przygotowano scenografie, rekwizyty i czego można spodziewać się po efektach specjalnych, których w serialu nie zabraknie.